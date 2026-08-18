La Junta informa de que ya son cuatro los seísmos registrados este martes en Granada con magnitud 4 o más

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada. - Arsenio Zurita - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la actualización del episodio sísmico que vive Granada y su área metropolitana este martes y en el que según ha señalado ya son cuatro los seísmos registrados de magnitud cuatro o más.

"Por el momento se han desarrollado siete seísmos continuados empezando con uno sobre las 10,00 horas con magnitud 4,8, y a partir de ahí, cuatro han sido de magnitud más de 4", ha expuesto. "Trasladamos un mensaje de serenidad, seguridad y control a la ciudadanía", ha dicho en una atención a los periodistas, a la vez que ha pedido a la población un seguimiento de los mensajes informativos canalizados por medios oficiales.

Sanz ha pedido que ante emergencias se llame al 112 y ha explicado que se han registrado más de 500 llamadas a la sala de este servicio de la Agencia Andaluza de Emergencias "para atender peticiones, dudas o alguna atención sanitaria".

En este punto, el también consejero de Sanidad ha señalado que ya se han atendido una docena de casos sanitarios, la mayoría relacionados con crisis de ansiedad, alguna caída y tres heridos --entre ellas una menor-- leves a consecuencia de cascotes o cristales caídos.

"Hay muchas personas que han salido a la calle y se han vivido momentos de nerviosismo. Ante ello mando un mensaje de serenidad, seguridad y control", ha dicho Sanz, que ha recordado que no se deben tomar ascensores durante seísmos como estos, y que en caso de que un temblor se dé mientras las personas están en sus casas, que tomen medidas de precaución alejándose de ventanas o cobijándose bajo mesas".

Antonio Sanz ha anunciado que se va a trasladar a Granada y que se va a desarrollar una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia. "Vamos a visitar diferentes zonas y vamos a evaluar daños, en este caso en determinadas calles, tanto de zonas de Granada capital como de municipios del área metropolitana", ha expuesto.

El consejero de Emergencias ha recordado que se está evaluando a través de arquitectos y técnicos municipales las afectaciones a casas, viviendas o edificios históricos, patrimonio cultural, y que durante la tarde se realizará una evaluación definitiva.

"Muy importante que la información se reciba a través de los canales oficiales porque muchas veces se están tratando fotos que no responden a la realidad, son fotos de otros lugares que no tienen nada que ver con Granada", ha dicho Sanz que ha considerado que "se está generado de manera malintencionada pánico a la sociedad".