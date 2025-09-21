La Junta inicia el protocolo para analizar "nuevas y graves irregularidades" en menús escolares que denuncia Facua

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha dirigido un nuevo escrito a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta para alertarle de "nuevas y graves irregularidades" en los menús escolares que sirve Mediterránea de Catering, empresa que "lleva meses siendo objeto de quejas por la mala calidad e insuficiencia de la comida que sirven.

Ahora, un grupo de padres y madres del CEIP La Motilla, en Dos Hermanas (Sevilla), ha contactado con la federación --como detallan en una nota de prensa-- para trasladarle los últimos problemas que se han encontrado con el menú que sirve esta empresa, señalando que el pasado 17 de septiembre se sirvió comida en "aparente mal estado".

Los propios menores afirmaron, según Facua, que la comida de ese día "olía y sabía mal y tenía un color y sabor raro, como picante". "Uno de los niños incluso tuvo que acudir a Urgencias al presentar una reacción alérgica en la zona bucal tras salir del comedor. Síntoma que el médico que atendió al menor achacó a posiblemente un alimento que no está en condiciones", han advertido.

La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), perteneciente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha asegurado a Europa Press que ha recibido una comunicación a última hora de la mañana de este viernes por parte de la empresa.

Asimismo, ha informado que la empresa ha puesto en marcha el protocolo establecido para estos casos por su departamento de calidad, y ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad competente para la toma de una muestra y su posterior análisis.

La Agencia Pública Andaluza de Educación, no obstante, también ha solicitado una evaluación extraordinaria en este comedor a través del programa Evacole, para que se lleve a cabo una inspección por parte de la Consejería de Salud. También ha abierto expediente informativo para que la empresa presente informe y alegaciones de lo ocurrido.

De otro lado, Facua, recuerda que los problemas con ese catering "lleva siendo denunciado por los padres y madres de distintos centros durante meses, tanto por la baja calidad de la comida como por las cantidades insuficientes que se sirven. Exiguas cantidades que se siguen repitiendo con la entrada del nuevo curso escolar, tal y como han vuelto a denunciar los afectados".