La Junta lamenta que el PSOE haya "dejado colgadas" a las mujeres ante los "hechos bochornosos" de Ábalos y Koldo

La consejera de Inclusión Social, Loles López, en la comisión parlamentaria del 16 de octubre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha lamentado este jueves que el PSOE haya "dejado colgadas" a las mujeres ante lo que ha calificado como "hechos bochornosos" en torno al ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García y la contratación de prostitutas.

En su intervención en comisión parlamentaria a petición del grupo socialista, que ha reclamado el detalle sobre las medidas tomadas por la Consejería para la detección de mujeres y niñas víctimas de explotación sexual, Loles López ha apuntado que su departamento ha invertido 10,2 millones de euros en lo que va de legislatura.

"No pretendo dar lecciones, pero ¿este Gobierno falta de voluntad de defender a las mujeres?", le ha reprochado la consejera a los socialistas, que han acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "no tener margen ni para disimular ni para camuflar la falta de compromiso con las políticas contra la igualdad de género y, específicamente, contra ésta, que es una de las más crueles".

En este punto, la consejera le ha recordado al grupo parlamentario del PSOE los "hechos bochornosos" que se han conocido en torno al caso Ábalos y Koldo. De hecho, "no apoyaron nuestro rechazo a esas vejaciones a las mujeres" cuando el PP presentó una propuesta sobre ello en la Cámara autonómica.

"A las mujeres las han dejado colgadas y, en su feminismo, siempre prevalecen los hombres de su partido antes que las mujeres", ha enfatizado Loles López, que ha afeado una vez más al Gobierno central las "preocupantes formas" en torno a la polémica por los fallos en las pulseras antimaltratadores en las que "ustedes salieron a pedir perdón por el ruido generado".