Junta plantea "dónde está el PSOE-A" que rechazaba "ordinalidad" en la financiación: "No da la cara por los andaluces"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 26 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, Es - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha planteado este miércoles "dónde está el PSOE-A" que hace años rechazó en el Parlamento autonómico el "principio de ordinalidad" que exige el "independentismo catalán" para el sistema de financiación autonómica. "O está escondido o no sé si es que tiene amnesia, pero desde luego no está dando la cara por los andaluces", ha indicado España.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Carolina España ha manifestado que el PSOE-A, en la etapa en la que María Jesús Montero era consejera de Hacienda en el gobierno andaluz, aprobó el documento sobre financiación autonómica en el Pleno del Parlamento en 2018 contemplando un rechazo al "principio de ordinalidad".

Se decía, según ha añadido, "que son las personas las que pagan impuestos, no son los territorios, y que no es defendible que las comunidades más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos" y que la "capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar de ninguna manera el cumplimiento de la equidad en la prestación de los servicios" y, por lo tanto, el Parlamento de Andalucía consideró "que el criterio de ordinalidad puede poner en peligro la equidad" y que "en ningún caso puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica, pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto".

Ha denunciado que en el acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña se hacía referencia "a una negociación bilateral, "cuando aquí en Andalucía siempre hemos estado en contra de negociaciones bilaterales", y a que "la solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad".

"El Gobierno de España, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, le han entregado la ordinalidad directamente al independentismo catalán", según Carolina España, quien ha agregado que la ordinalidad significa que aquellas "comunidades más ricas van a seguir teniendo más recursos en detrimento de las comunidades menos ricas".

Eso es, según ha añadido, ir "absolutamente en contra de la equidad, de la justicia y de la igualdad prevista en la Constitución, que dice que todos los ciudadanos tenemos que ser iguales y que tenemos los mismos derechos a recibir servicios públicos".

"Aquí en Andalucía, el PSOE siempre, siempre, estaba en contra de la ordinalidad, que era algo que el independentismo catalán había solicitado a lo largo de muchos años y que nunca lo había conseguido", ha señalado España, quien ha denunciado que ahora parece que Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, ha "negociado con el independentismo catalán" ese principio de ordinalidad.

"No entendemos este cambio de opinión del PSOE y de la señora Montero, y no entendemos esta entrega total y absoluta al independentismo sin defender a Andalucía y a los andaluces", ha señalado la consejera, para quien la realidad es que estamos ante otro "cambio de criterio y otro nuevo privilegio para el independentismo catalán" y una "nueva traición y otro nuevo agravio para Andalucía".

"Lo que sí tenemos claro es que lo que es bueno para el independentismo es malo para España y, sin lugar a dudas, es lesivo para Andalucía", según la consejera andaluza, apuntando que "cada vez que la señora Montero mueve ficha, quien pierde es Andalucía". "Mano dura con Andalucía y guantes de seda con sus socios", ha apuntado.