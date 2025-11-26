Maíllo sólo aceptaría la ordinalidad como "un criterio más" pero no como "principio que rija" el modelo de financiación

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) atiende a los medios en Sevilla en una imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha advertido este miércoles de que su formación sólo aceptaría el principio de ordinalidad como "un criterio más" dentro del nuevo sistema de financiación autonómica, pero nunca como un "principio que rija" el modelo.

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el rechazo expresado por el Gobierno andaluz al principio de ordinalidad que el Ministerio de Hacienda habría pactado con los partidos catalanes incluir en el nuevo modelo de financiación autonómica prometido por María Jesús Montero.

"La ordinalidad es como si dijéramos yo le voy a dar fondos europeos pero nunca para que cambie el estado de la situación en su comunidad o el orden del modelo de financiación en su comunidad, por tanto nosotros no estamos de acuerdo con la ordinalidad y no vamos a apoyar un modelo de financiación en esa clave", ha asegurado el líder de IU, que sí se ha mostrado dispuesto a "considerar la ordinalidad como un criterio más pero no como un principio que rija el sistema de financiación".

En este sentido, Maíllo ha reivindicado el acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz en marzo de 2018 con el apoyo de todos los partidos salvo Ciudadanos (Cs) como "base de negociación" del nuevo sistema de financiación porque se trata de una propuesta "propuesta perfectamente actualizada y que puede servir de base a un acuerdo que puede aportar una solución al sistema de financiación del Estado".