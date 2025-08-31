La Junta reactivará las declaraciones de Lugares de Memoria en Andalucía con un nuevo grupo de trabajo que las estudiará

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en comisión parlamentaria a fecha de 28 de julio de 2025. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte tiene previsto retomar los procedimientos de declaración de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía tras la conformación de un nuevo grupo de trabajo que "emitirá los informes necesarios" para ello.

Así se desprende de la respuesta de la consejera del ramo, Patricia del Pozo (PP-A), consultada por Europa Press, a unas preguntas relativas a los Lugares de Memoria Histórica en Andalucía formuladas por escrito por la portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Alejandra Durán.

En concreto, la también representante de Podemos registró en mayo una batería de preguntas dirigidas al Gobierno andaluz con cuestiones como "cuántas declaraciones de Lugar de Memoria Histórica se han iniciado de oficio por acuerdo de la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía, en cada una de las anualidades de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025".

De igual modo, Alejandra Durán preguntaba a la Junta "cuántas solicitudes a instancia de personas físicas o jurídicas se han recibido para el reconocimiento de un enclave como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, en cada una de las anualidades de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025", así como "cuántas de ellas se han estimado favorablemente" y cuántas no, y "cuáles son los motivos que justifican la no estimación favorable para el reconocimiento de un enclave como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía".

En su respuesta, la consejera de Cultura puntualiza que "es necesario diferenciar entre Lugares de Memoria Histórica de Andalucía y Lugares de Memoria Democrática de Andalucía", y al respecto explica que los primeros, los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, "constituían una figura creada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, regulada por el Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía".

Patricia del Pozo aclara en ese punto que, desde la "entrada en vigor" de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, "dejó de utilizarse el procedimiento de declaración de Lugares de Memoria Histórica y se utiliza únicamente el procedimiento de declaración de Lugares de Memoria Democrática".

"Por ello no se ha incrementado la cifra de 50 Lugares de Memoria Histórica de Andalucía que hay inscritos ni se incrementará en el futuro", continúa explicando la consejera de Cultura en su respuesta, en la que remarca que "los Lugares de Memoria Democrática de Andalucía son una nueva figura, creada por la citada Ley 2/2017, de 28 de marzo".

Por otro lado, la titular andaluza de Cultura detalla en su respuesta a la representante de Por Andalucía que "el artículo 3.e) del Decreto 93/2018, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía contempla, como una de las funciones del Consejo, emitir informe preceptivo sobre las solicitudes de incoación del procedimiento para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía".

"Al encontrarnos actualmente en proceso de renovación de estas vocalías, una vez se hayan designado las mismas, se formará un nuevo Grupo de Trabajo sobre Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía que emitirá los informes necesarios para proceder a la declaración de nuevos Lugares de Memoria Democrática de Andalucía", concluye aclarando la consejera para finalizar su respuesta a la diputada Alejandra Durán.