Junta reconocerá con los Premios 'Isabel Ovín Camps' la trayectora investigadora, el talento y la divulgación científica

Imagen de archivo de un laboratorio. - UA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha activado los Premios Andalucía de Investigación 'Isabel Ovín Camps', cuya finalidad es reconocer públicamente y apoyar la labor investigadora y el esfuerzo que, de manera notable y extraordinaria, ha sido realizado por los investigadores vinculados a la comunidad, así como de aquellas personas o entidades públicas o privadas que destaquen como promotores del acercamiento de la ciencia y la tecnología a la población andaluza.

De esta manera, según ha señalado la Junta en una nota de prensa, Andalucía es un territorio comprometido con el avance científico y el fortalecimiento de un sistema de I+D+i de excelencia, que desarrolla una política activa de fomento a la investigación.

De este modo se recoge en la orden de la Consejería de Universidad publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de estos premios que, con una periodicidad anual, se otorgarán en tres modalidades y tendrán naturaleza económica.

Así, el Premio 'Trayectoria Investigadora', con una dotación económica de 15.000 euros, distinguirá a un investigador de reconocido prestigio por una trayectoria profesional que haya contribuido de forma significativa al avance del conocimiento científico o técnico, mientras que en la categoría 'Talento Joven Investigador' se premiará a un investigador novel por los logros científicos conseguidos en el inicio de su carrera.

El galardonado recibirá una cuantía de 10.000 euros, la misma que se otorgará para el Premio 'Divulgación de la Ciencia y la Tecnología', que reconocerá a aquellas entidades públicas o privadas que contribuyan al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas (ramas STEM) o a aquellas que, por su labor de divulgación de la ciencia y la tecnología, hayan destacado por hacer que estas sean más accesibles, comprensibles y atractivas para la sociedad andaluza.

En el caso de la concesión de los premios a personas físicas podrán hacerse a título póstumo, siendo de esta forma de carácter honorífico.

Además, se podrá resultar premiado solamente en una de las modalidades en cada convocatoria, mientras que, en el caso de premiarse más de una candidatura en una modalidad, podrá otorgarse el premio ex aequo, dividiéndose la cuantía del mismo entre las candidaturas premiadas.

Para optar al Premio 'Trayectoria Investigadora', el candidato debe haber nacido o haber desarrollado como mínimo la mitad de su carrera científica en Andalucía, en cualquiera de las entidades del Sistema Andaluz del Conocimiento o bien empresas con actividades de I+D, o estar integrado en alguno de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento inscritos como tal en el registro oficial.

Además, haber desarrollado una actividad investigadora durante más de 25 años y tener título de doctorado.

Este último requisito se exige también a quienes opten a ser reconocidos como 'Talento Joven Investigador', que tienen que ser menores de 40 años y haber nacido o haber llevado a cabo al menos cinco años de su carrera científica en Andalucía.

En el caso de la modalidad 'Divulgación de la Ciencia y la Tecnología', podrá presentarse cualquier entidad pública o privada, incluidas empresas, entidades científicas, universidades, centros de investigación, sociedades científicas, academias, colegios profesionales, fundaciones, consorcios o cualquier otra con personalidad jurídica propia, con domicilio fiscal, sede social o centro de trabajo en Andalucía.

La candidatura deberá estar basada en una destacada labor divulgativa sobre ciencia o tecnología dirigidas a potenciar el interés y la comprensión de la ciudadanía, o bien en el desarrollo de actividades que contribuyan de forma notable al fomento de vocaciones científicas o técnicas entre la población andaluza, con especial foco en edades tempranas, niñas o mujeres jóvenes.

Sobre los criterios de valoración, las bases reguladoras de estos galardones exponen que para las modalidades 'Trayectoria Investigadora' y 'Talento Joven Investigador', el jurado valorará el desarrollo de líneas de investigación novedosas y con proyección de futuro, la fundamentación de nuevas doctrinas o metodologías, así como la participación del candidato en proyectos de I+D nacionales e internacionales.

También la cantidad y calidad de las publicaciones y reconocimiento de patentes desarrolladas y transferencia de resultados de investigación de la persona o del grupo de investigación en el que participa. Ambos criterios suponen cada uno un 30% de la puntuación global.

Igualmente, se tendrán en cuenta las aplicaciones y repercusión social o económica de la investigación en Andalucía para la prosperidad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que supone el 20% de la puntuación global, a lo que suma otro 20% el liderazgo en proyectos de investigación y en la gestión de equipos.

Por su parte, para la valoración de las candidaturas que opten al Premio 'Divulgación de la Ciencia y la Tecnología', el jurado se guiará por los criterios de claridad y accesibilidad de los contenidos de la comunicación o divulgación llevada a cabo, lo que supone el 20% de la puntuación global; el impacto y alcance de la actividad (60%); y el fomento y la promoción de la participación de diferentes colectivos, incluyendo a niñas, mujeres jóvenes, personas con discapacidad y personas de diferentes orígenes socioeconómicos o culturales (20%).

El plazo máximo para dictar y publicar la resolución de los beneficiados con estos premios será de seis meses a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de candidatura.

La entrega de los galardones se efectuará en un acto público presidido por el titular de la Consejería en materia de investigación.

Los Premios Andalucía de Investigación 'Isabel Ovín Camps' hacen un reconocimiento a la carmonense que fue la primera mujer licenciada en Química en España, concretamente en la Universidad de Sevilla.

Con estos premios, la Junta de Andalucía persigue también poner en valor la dedicación de Isabel Ovín al magisterio y a la formación de niños de entre los que salieron personas muy ilustres y reconocidas como, por ejemplo, el bioquímico, farmacéutico y Premio Príncipe de Asturias de Investigación sevillano Manuel Losada Villasante.