Junta "reevalúa" el cierre de colegios para este miércoles ante el temporal y mantiene a casi 300 personas desalojadas

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que se está "reevaluando" la situación de los centros educativos, después de que hasta 77 municipios suspendieran sus clases este martes, a lo que se suma la prórroga de la actividad lectiva en el Campo de Gibraltar y el regreso de casi 300 personas que permanecen desalojadas a causa del temporal en las provincias de Cádiz y Málaga. Asimismo, Sanz no descarta que para la jornada de este miércoles se incluyan en la suspensión de las clases "algunos colegios que puedan haber resultado dañados u otras instalaciones públicas afectadas". No obstante, ha señalado que para este miércoles "todo indica que la intensidad del viento será menor".

Así lo ha explicado en rueda de prensa antes de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, celebrada en la tarde de este miércoles, en la que ha detallado que, a causa del temporal que azota la región, permanecen desalojadas 247 personas en San Roque (Cádiz), en las zonas de Guadarranque y Estación. En Málaga, continúan fuera de sus hogares más de una decena de vecinos de la estación de Jiménez de Líbar, otros dos de Cortes de la Frontera y una familia en La Indiana, en Ronda. En Jaén, por su parte, las doce personas desalojadas en la zona de Los Puentes están regresando ya a sus hogares.

En este contexto, ha explicado que en el núcleo gaditano de Guadarranque se han activado "dos desagües de fondo para evitar que el aumento del caudal de un río y de un embalse, que ya se encuentran en niveles muy altos, unido a las lluvias previstas tanto para este martes como para los próximos días, pueda derivar en una situación de mayor riesgo".

Al hilo de lo anterior, el consejero ha explicado que "se está realizando un desagüe, sobre todo pensando en los próximos días", advirtiendo de que, según la información trasladada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podría abrirse "una ventana de oportunidad de uno o dos días", aunque al final del fin de semana se prevé la llegada de "otra borrasca intensa". Por ello, ha subrayado la importancia de que se estén adoptando decisiones preventivas desde este momento, como las que se tomaron durante la noche del martes.

Asimismo, ha señalado que existen otras zonas que la Consejería está vigilando, como Villanueva del Arzobispo y Mengíbar (Jaén), donde "en estos momentos la evolución de los cauces ha sido favorable, ya que los niveles han ido descendiendo y, por tanto, no ha sido necesario adoptar nuevas decisiones", aunque se ha mantenido el seguimiento durante la tarde.

En cuanto a las próximas horas, Sanz ha indicado que "todo parece señalar que continuará el viento fuerte, especialmente en la zona de Almería". Sin embargo, ha precisado que también "podrían registrarse riesgos asociados al viento y al agua, aunque de menor intensidad, en las zonas de Grazalema y Ronda, que pasarían a nivel amarillo". Además, ha explicado que "la mayor intensidad del viento quedaría centrada en áreas concretas y que la evolución del fenómeno se desplazaría desde Grazalema hacia la zona de Cazorla (Jaén), manteniéndose aún el nivel naranja por viento en la provincia de Almería".