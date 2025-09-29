La Junta subraya su disposición con ayudas en 2026 a los viñedos afectados por el mildiu en Andalucía

Archivo - Afectación por el hongo mildiu en los viñedos de la provincia de Málaga, este verano. - CRDO MÁLAGA, SIERRAS DE MÁLAGA Y PASAS DE MÁLAGA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha remarcado que "la Consejería va a poner a disposición del sector agrario andaluz más de 22 millones de euros a primeros del año 2026 para hacer frente a las pérdidas que han ocasionado los problemas de sanidad animal, sobre todo la lengua azul, y de sanidad vegetal, como el mildiu", en el caso de los viñedos en la región, entre otros problemas.

En respuesta en Comisión a una pregunta del parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, relativa a los viñedos afectados por dicha enfermedad en la comunidad, el consejero ha aseverado que las ayudas van a ser "con recursos propios" de la administración regional, "no con fondos europeos", ha aclarado, para agregar que ello va a permitir "dar mucha más agilidad para pagar y hacer frente a las convocatorias".

Así, ha señalado que "se trabaja ya al cien por cien para hacer un diseño efectivo", al tiempo que ha lamentado "la actitud profundamente irresponsable" de Vox a tal efecto, por "meter miedo a los agricultores y criticar absolutamente todo lo que se hace para poner solución, sin que Vox sea capaz de poner ni una sola medida encima de la mesa".

A su juicio, "Vox está haciendo un flaco favor al sector primario, no poniendo encima de la mesa ni una sola solución que no sea la de que todo lo que haga la Junta de Andalucía es poco, viene mal, es tarde y es insuficiente".

Además, el consejero ha abundado sobre el uso de fitosanitarios en que "quien prohíbe o no es la Unión Europea y las excepciones las hace el Ministerio", al tiempo que ha resaltado que "la intención es que se puedan pagar las ayudas a primeros del año 2026 y de esa manera Andalucía sea pionera también en el conjunto de las comunidades autónomas a la hora de echar una mano a los afectados".

SITUACIÓN "DRAMÁTICA"

Por su parte, el parlamentario de Vox ha advertido de que se trata de "una situación dramática que está golpeando al campo andaluz, con el mildiu, que ha arrasado los viñedos en provincias como Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva, con pérdidas en torno al 50% en muchas explotaciones, con familias enteras que ven como el trabajo de un año se convierte en nada".

Ante ello, ha manifestado que "los agricultores se sienten abandonados", lamentando que "por un lado, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya ha dejado claro que no habrá ayudas extraordinarias del Gobierno de España", porque "el PSOE y el Gobierno se desentienden de Andalucía", y "por otro lado, el presidente Juanma Moreno y el consejero han hablado y anunciado medidas para apoyar al sector, pero lo han hecho tarde y mal, sin presupuesto".

"Desde Vox queremos ser muy claros, porque no sirven ni la propaganda de Sánchez, ni los anuncios a destiempo de la Junta", ha declarado Hernández, quien ha reclamado "ayudas directas inmediatamente y sin papeleo para los viticultores que han perdido su cosecha", así como "ayudas en una cantidad que sea suficiente para compensar sus daños, y también un plan fitosanitario de prevención para que no volvamos a llegar tarde cada vez que aparece una plaga o una enfermedad".

Asimismo, el parlamentario ha criticado "llegar con promesas más o menos vacías cuando el daño ya está hecho", a la vez que "cada vez desaparecen más hectáreas de viñedo en Andalucía y peligra nuestra riqueza vitivinícola", de modo que "los agricultores no pueden esperar más", ha dicho, para pedir que "cumplan con ellos, porque sin campo no hay futuro en Andalucía".