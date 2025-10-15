La Junta trabaja en los nuevos pliegos para la gestión del Centro de Visitantes de la Torre del Vinagre, en Jaén

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente trabaja en la resolución del contrato del Centro de Visitantes de la Torre del Vinagre, ubicado en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), que permanece cerrado desde el pasado mes de julio. La idea es también la de ir avanzando en la redacción de los pliegos para poder ir a una nueva licitación en cuanto se rescinda el contrato.

Es la respuesta que ha dado la consejera Catalina García en comisión parlamentaria a preguntas del PSOE, cuyo parlamentario Jacinto Viedma, ha preguntado por el cierre de este espacio "dotado con varias salas expositivas y didácticas y una cafetería" y que es "el más emblemático del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas", además de ser "el que más visitas registra anualmente".

Viedma ha reprochado a la consejera que solo a raíz de la denuncia que hizo el PSOE de Jaén es cuando se ha informado de que "Amaya ha iniciado los trabajos previos por una nueva licitación que permita una gestión estable y sostenible" y que se ha convocado a empresas turísticas y a agentes locales para asegurar que funcione la gestión del centro.

Para el parlamentario socialista, lo que ha ocurrido con este centro de visitantes es "un ejemplo más que viene a demostrar la desastrosa, la nefasta y lamentable gestión" de la Consejería en este espacio natural protegido, el de mayor superficie de España y el segundo de Europa.

Por su parte, la consejera ha explicado que "se detectaron numerosas incidencias respecto al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el mismo relacionadas con las inversiones comprometidas por contrato y la prevención de riesgos laborales".

El cierre se ha producido como consecuencia de una "decisión unilateral" de la empresa concesionaria del servicio, tras un periodo en el que la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía y Agua (Amaya), gestora del centro, "ya le había advertido de diferentes incidencias detectadas en la prestación del mismo"

El 16 de julio, se acordó el inicio del procedimiento de resolución por incumplimiento culpable del contrato, que ya está en el gabinete jurídico como paso previo a llevarlo al Consejo Consultivo para rescindir el contrato.

Además, la consejera ha apuntado que se está trabajando para que "cuando sea efectiva la resolución del contrato, puedan salir los pliegos" de la nueva licitación. En este punto, ha señalado que ya se ha hablado con los empresarios de la zona para que "no tengamos problemas en la adjudicación otra vez del recurso".