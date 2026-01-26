Un Juzgado de Granada suspende las declaraciones de los investigados en las diligencias por el grupo de Whatsapp 'KGB'

Archivo - Juzgados de La Caleta. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha suspendido las declaraciones de ocho investigados previstas para este lunes en el marco de las nuevas diligencias abiertas en relación al grupo de Whatsapp autodenominado 'KGB', en el que habrían participado policías locales y el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Granada César Díaz (PP).

El citado grupo de Whatsapp ha sido localizado por la Policía Nacional durante las investigaciones del caso de los presuntos amaños en oposiciones de la Policía Local, que también investiga este juzgado.

La magistrada ha tomado la decisión de suspender las declaraciones dado que tiene que resolver sobre cuestiones que afectarán a la marcha de la instrucción, a la vista de la respuesta a oficios y peticiones de aclaración que ella había solicitado a los investigadores, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

A ello se ha sumado que algunas de las partes no han tenido acceso a todas las actuaciones y también han solicitado que se suspendiera el acto de hoy, sin que se haya fijado nueva fecha por el momento para las declaraciones, según detallan fuentes del caso.

Para este lunes el juzgado había citado a declarar en calidad de investigadas a ocho personas, entre las que se encuentran el exjefe de la Policía Local de Granada José Manuel Jiménez Avilés y el exconcejal César Díaz.

Estas nuevas diligencias vienen derivadas de una deducción de testimonio que finalmente se adjudicó por reparto también al Juzgado número 4.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se exponía que las actuaciones deben incoarse como diligencias previas y hacen referencia a la posible existencia de un delito de revelación de secretos y/o infidelidad en la custodia de documentos, uso de infromación privilegiada y tráfico de influencias.

El asunto gira en torno al presunto intercambio de información y documentos oficiales en este grupo de Whatsapp en busca de un presunto rédito político contra el entonces gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada.