El juzgado de Instrucción 2 de Montoro se hará cargo de la investigación del accidente de Adamuz (Córdoba)

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado este lunes de que la investigación del accidente de trenes ocurrido este pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que "es el que se encuentra de guardia".

Así lo han confirmado a los medios fuentes del TSJA. Un total de 58 personas están hospitalizadas como consecuencia del grave accidente ferroviario de este pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba). De estos 48 heridos, hay doce que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), entre ellos, un niño.

Son los datos ofrecidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press. Los 48 hospitalizados están repartidos entre los hospitales Reina Sofía, de Córdoba (46), y Andújar (Jaén, dos). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este lunes que el día de hoy "va a ser largo" y la semana "muy complicada", al tiempo que ha apuntado a la necesidad de analizar los hechos "para que no vuelva a ocurrir" una tragedia como la de Adamuz (Córdoba). Hasta el momento, son 39 los fallecidos confirmados por el Gobierno de España.

En sendas entrevistas en Cope y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el presidente de la Junta ha agradecido la coordinación de todos los servicios públicos, desde sanitarios a equipos de emergencia; una respuesta que permitió dar "en un tiempo muy rápido" solución al "terrible amasijo de hierro" en el que se convirtió el tren Alvia que cayó por un talud de cuatro metros. Moreno ha remarcado que la línea de ferrocaril, que "hay que mantener", es "segura". "Viajar en tren es seguro. La alta velocidad es segura". "No tengamos miedo al tren", ha sentenciado.

El presidente de Andalucía ha confiado en que se puedan levantar en las próximas horas "de una vez por todas" los trenes para así ver "la magnitud del accidente". Ha vuelto a enviar un mensaje de "condolencias" a las familias que están "sufriendo muchísimo" por no saber en muchos casos dónde están sus seres queridos y en qué condiciones están.

Según la información disponible hasta el momento, el tren 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid, salió de la estación de origen a las 18.40 horas con 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista a bordo. A las 19.45 horas, y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua.

La compañía ha corroborado las palabras que trasladó esta madrugada el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que apuntó que se trata de un accidente producido en un tramo recto de la vía y que el tren que circulaba es de nueva construcción, fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero.

"En estos momentos, la prioridad absoluta de Iryo son las personas afectadas. La compañía ha habilitado un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 402, y permanece a su disposición para ofrecer el acompañamiento necesario", añade. Asimismo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas.