Kutxabank culmina la integración de Cajasur tras completar la migración tecnológica

Sede principal de Kutxabank en Andalucía, en la capital cordobesa. - KUTXABANK

CÓRDOBA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank ha culminado la fusión con Cajasur tras completar en la tarde del sábado 14 la última fase del proceso, su integración tecnológica. De esta forma, los clientes del banco andaluz han quedado totalmente integrados en un grupo financiero de referencia.

Tal y como ha valorado la entidad financiera en una nota, se trata del grupo "más solvente y capitalizado del sector", inmerso en una nueva etapa de crecimiento y diversificación, impulsado por su plan estratégico Benetan 2025-2027. Los clientes operan desde la web y 'app' de Kutxabank, con su usuario y claves habituales. Asimismo, ka propia 'app' cuenta con una guía con los pasos a realizar en el primer acceso.

Además, Kutxabank ha reforzado sus equipos de atención al cliente. Para cualquier duda, los clientes podrán consultar a su gestor o gestora y, además, se ha habilitado la web 'www.kutxabank-cajasur.es/kb' con las cuestiones más frecuentes.

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes acceden desde este sábado a más puntos de atención y servicio en una red ampliada. La red de oficinas para los clientes de la antigua Cajasur se ha triplicado y la de cajeros se ha multiplicado más de cuatro veces; mientras que para los de Kutxabank, el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30 por ciento y de un 20 por ciento, respectivamente.

La total interoperabilidad en el Grupo permite que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del grupo y desde los mismos canales digitales para realizar consultas, gestiones y operaciones, contratar productos, entre otras funcionalidades.

Además, todos los clientes del grupo operan con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red desplegada por toda la geografía nacional para sacar dinero, consultar saldos, realizar transferencias y pueden realizar transferencias sin coste entre ellos.

De esta forma, Kutxabank aborda una etapa orientada al crecimiento en clientes, con una gama de productos ampliada y el foco en la mejora de su experiencia y la personalización, bajo un modelo omnicanal avanzando, "que prioriza la elección del cliente en su operativa diaria, combinando la creciente digitalización con la atención de un gestor en la oficina".

En suma, se trata de una etapa de diversificación en la que ha apostado con determinación por la ampliación y personalización de soluciones de financiación y el crecimiento en la inversión crediticia a particulares, familias, empresas --grandes compañías y pymes, micropymes y autónomos-- e instituciones, la gestión patrimonial --banca Personal, 'Premium' y Privada-- y la inversión alternativa.