Latorre (PSOE Jaén) pide a la Junta que comprometa ayudas de emergencia para paliar los daños del temporal

Visita de Latorre a la zona de los Puentes

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha pedido a la Junta de Andalucía que comprometa ayudas de emergencia para personas, familias y sectores afectados por los temporales, de modo que "se puedan paliar los daños que están sufriendo" en estos días.

"Estamos viendo en nuestra provincia el desalojo de vecinos, ríos crecidos, campos anegados, instalaciones y equipamientos con destrozos, decenas de carreteras cortadas y afectadas, desprendimientos, caídas de árboles", ha dicho Latorre y ha añadido que todo se resume en "daños cuantiosos en infraestructuras y hay pérdidas notables en el campo".

En un comunicado, el dirigente socialista ha manifestado que "sería oportuno que la Junta de Andalucía, igual que ha hecho el Gobierno de España, anunciara la activación de su decreto para ayudar a las entidades locales afectadas por catástrofes naturales".

Latorre, que ha visitado la zona de los Puentes en la capital jiennense, así como Marmolejo (Jaén) y Villanueva de la Reina (Jaén), ha hecho un llamamiento "a la máxima prudencia" para las próximas horas, en las que "todavía se pueden vivir situaciones muy complicadas" por la entrada de una nueva borrasca.

"Es fundamental que sigamos actuando con cautela. Ahora mismo, lo primero es la seguridad y la protección de las personas", ha dicho Latorre. El responsable socialista ha valorado y agradecido "el enorme esfuerzo que están desplegando la UME, el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los efectivos de Protección Civil y los voluntarios".

Igualmente, ha mostrado su "reconocimiento" al trabajo "ejemplar" que están realizando los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que "están al pie del cañón, dando la cara y con barro hasta las cejas, haciendo lo que mejor saben hacer, que es dejarse la piel por sus vecinos y vecinas, especialmente en estas situación de extrema dificultad".