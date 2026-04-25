Le piden nueve años de prisión por intentar matar a un hombre a puñaladas en Cúllar Vega (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha pedido una pena de nueve años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a otro de varias puñaladas a las puertas de un pub en Cúllar Vega en octubre de 2021.

El presunto agresor, de 38 años, se sentará en el banquillo de la Audiencia de Granada acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de abuso de superioridad, según se desprende del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

La agresión se remonta a las tres de la madrugada del 19 de octubre de 2021. El acusado y otro individuo se bajaron de un coche de alta gama a la altura del pub donde sucedieron los hechos y se dirigieron a la víctima, que estaba en la puerta con el móvil.

Aprovechando que el otro hombre se puso a su lado, y que la víctima tuvo que dividir su atención entre ambos al superarle en número, el acusado presuntamente golpeó en la cara al otro hombre y cuando se dio la vuelta para salir huyendo supuestamente le asestó varias puñaladas por la espalda con un arma blanca.

La víctima intentó huir durante la agresión hasta que logró refugiarse en el interior del local y su agresor huyó en coche del lugar.

Según el informe médico forense, el hombre sufrió tres heridas de arma blanca que pusieron en grave riesgo su vida y por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que al acusado, que está en libertad provisional, se le prohíba comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 15 años.