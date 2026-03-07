Le piden siete años de prisión por intentar matar a un conocido con el que discutió en un karaoke de Granada

Archivo - Edificio de la Fiscalía andaluza y provincial de Granada. Archivo. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada solicita siete años de prisión y otros siete de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar matar a un conocido con el que discutió en un pub karaoke de la capital en la madrugada del 13 de abril de 2024.

El presunto agresor, de 53 años, está acusado de un intento de homicidio por el que será juzgado el próximo 18 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

La víctima y el presunto agresor llegaron juntos aquella noche, al filo de la una madrugada, a este pub karaoke situado en la calle Torre de los Hidalgos.

Allí iniciaron una discusión por causas que no han trascendido, lo que motivó que el acusado saliera del local provocando a su acompañante para que fuera con él, a lo que éste se negó.

Una vez que había salido al exterior, y ante la negativa del otro a acompañarle, volvió a entrar en el citado establecimiento y presuntamente se abalanzó sobre él con un objeto punzante y le propinó diversas acometidas en el tórax y el abdomen.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía considera que esta agresión fue de "riesgo vital" pues la cavidad torácica alberga órganos imprescindibles para la vida, como el corazón y el pulmón, cuya lesión puede ser incompatible con la supervivencia.

Por ello, le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa por el que reclama que sea condenado a la pena de siete años de prisión y prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante 12 años.

A ello suma la medida de libertad vigilada por tiempo de siete años una vez cumpla la pena de prisión.