Le piden tres años y medio acusado de vender droga al menudeo tras huir de la Policía en Granada

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido tres años y medio de prisión y 377,46 euros de multa para un hombre de 42 años acusado de venta de droga al menudeo en la capital granadina tras ser sorprendido con seis envoltorios de cocaína y otra de hachís, junto con 400 euros en efectivo después de huir de la Policía Nacional.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a las 7,55 horas del 25 de marzo de 2025, cuando los agentes observaron cómo al parecer pasaba "algo" el ahora investigado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, quien estaba junto a otro hombre y una mujer.

"Percatado el acusado" y sus acompañantes, supuestamente "se dieron a la huida a la carrera" hasta ser interceptados él y la mujer, "no así el otro varón, que logró huir".

Efectuado el cacheo fue cuando los agentes hallaron estos 400 euros en efectivo en el bolsillo de la chaqueta de él, así como unos envoltorios con una sustancia estupefaciente "que resultó ser cocaína" y "perfectamente dosificados junto a una bolsita de plástico con fragmente sólido marrón que resultó ser hachís".

El precio que habría alcanzado la droga en el mercado negro asciende a los 125,8 euros. Está previsto que los hechos sean enjuiciados el próximo 19 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.