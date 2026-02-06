Linares (Jaén) trabaja en la elaboración de un plan especial de actuación para paliar los efectos del temporal

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Linares/Archivo - AYUNTAMIENTO DE LINARES - Archivo

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha comenzado ya a trabajar en la elaboración de un plan especial de actuación para paliar los efectos materiales y las posibles consecuencias económicas derivadas del temporal de lluvias y viento.

Desde el Consistorio se ha indicado que se están recopilando y analizando las situaciones de emergencia que hayan podido originar este tipo de daños, valorando posibles soluciones que el Ayuntamiento pueda asumir al respecto, dentro de sus competencias.

La alcaldesa, Auxi del Olmo (PP), ha mantenido varias reuniones en torno a este asunto, para el que se precisará la colaboración de todas las áreas municipales con el fin de poder elaborar este plan lo antes posible, una vez finalice la situación de emergencia.

Del Olmo ha presidido la cuarta reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) en la que se ha hecho un seguimiento de la evolución del temporal. En este nuevo encuentro se ha analizado las incidencias y actuaciones preventivas llevadas a cabo por los agentes de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y personal técnico de diferentes áreas municipales, en el marco del Plan Territorial de Emergencia de Protección de Ámbito Local de Linares (PTEL) que se activó el pasado martes.

Desde entonces se han contabilizado 148 actuaciones de Policía Local; 133 intervenciones de Bomberos; 34 labores de apoyo de Protección Civil; 107 actuaciones del Servicio de Parques y Jardines; 125 intervenciones del Área de Infraestructuras para atender las incidencias y labores preventivas; además de limpieza de imbornales y reparaciones provisionales de socavones por parte de la Brigada Multiservicios.

La alcaldesa ha destacado y agradecido "el buen trabajo que se está realizando de forma coordinada entre todos los cuerpos de seguridad, Servicios de Emergencia y áreas municipales implicadas, las 24 horas del día, para atender todas aquellas incidencias que se están recibiendo".

En esa línea, Auxi del Olmo ha pedido a los servicios operativos locales que se sigan manteniendo las medidas preventivas y de vigilancia, y a la ciudadanía en general que continúe extremando la precaución para evitar riesgos.