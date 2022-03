Linares Primero asegura no tener decidido su voto en la moción de censura aunque se inclinan por la abstención

LINARES (JAÉN), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Linares Primero ha asegurado no tener decidido su voto respecto a la moción de censura presentada por PSOE, IU y CILU contra el alcalde, Raúl Caro-Accino (Cs), aunque en un principio su intención como grupo con dos concejales ha sido la de "mantenerse en un lugar que no beneficiara a nadie", o lo que es lo mismo, optar por la abstención.

El portavoz de Linares Primero en el Ayuntamiento, Juan Fernández, ha indicado en rueda de prensa que como partido político y como grupo municipal, la decisión es "esperar al último momento" porque "cada día están pasando cosas que te hacen pensar".

"Esta guerra no es nuestra, no queremos guerra en ningún sitio, ni en el este, ni en el oeste, ni en el Ayuntamiento de Linares", ha dicho Fernández, al tiempo que ha asegurado que va a intentar "ser ecuánime" puesto que "personalmente no tengo nada en contra ni del PSOE ni del PP".

"Aunque han hablado con nosotros, no somos necesarios ni imprescindibles para una votación que decante la alcaldía en un sentido u otro", ha dicho Fernández, que ha defendido que la moción es un instrumento "lícito", igual que cuando Cs, PP y CILU se unieron tras las municipales para arrebatar la alcaldía al PSOE que fue el partido que ganó las elecciones en Linares.

"A un servidor que les habla no me compra nadie. A mí no me compran ni unas siglas ni una situación. A estas alturas ya no hay moneda que pueda dominar tu voluntad", ha resaltado el portavoz y secretario general de Linares Primero.

"Desde aquí hasta el día 11 no sabemos que va a pasar, era nuestra intención mantenernos en un lugar que no beneficiara a nadie", ha señalado el portavoz de Linares Primero que ha incidido en que quedan muchos días hasta la votación y la decisión se tomará en función de todo lo que está pasando en el municipio.