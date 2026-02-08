Lleno absoluto en el Teatro Darymelia de Jaén por la segunda ronda de las semifinales del Carnaval

La quinta agrupación que ha salido al escenario ha sido ‘Con la música a otra parte’ de la comparsa de Jaén Atenea. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

El Teatro Darymelia de Jaén ha vivido la segunda ronda de las semifinales de Carnaval en este sábado, 7 de febrero, con lleno absoluto, donde las actuaciones de comparsas y chirigotas participantes "lo han dado todo" sobre el escenario. La primera en actuar ha sido la Comparsa de Alcalá la Real con la actuación de 'La Pillería', quienes derrocharon "entusiasmo y voz al unísono". Esta agrupación cuenta con una trayectoria en activo desde el año 2001 y es una de las fijas en concursos regionales como el de Cabra.

Según ha precisado el Consistorio local en una nota, a continuación, el telón del Darymelia se ha abierto para acoger a la comparsa marteña 'Robin Ojú' con un repertorio "muy divertido" en una defensa a ultranza a Jaén, toda una crítica satírica al maltrato de esta provincia y a quienes la dejan en último lugar, han abordado el accidente ferroviario de Adamuz. La comparsa ha interpretado además otros dos cuplés con dos temáticas muy actuales. La primera, sobre las plantas de biometano y la segunda, haciendo una ironía sobre Donald Trump y su llegada a la ciudad.

Robin Ojú ha participado este año en otros concursos provinciales de Villacarrillo, Torredonjimeno y La Carolina. Han actuado también en Cabra donde han pasado a la final. La comparsa pertenece a la asociación carnavalesca 'Los Majaretas', un grupo con solera que está activo desde 1999. Cuenta en su trayectoria con "numerosos premios" por diferentes puntos de Andalucía como Priego, Guadix, Almería, Alhaurin el grande y por la provincia de Jaén con primeros premios en Úbeda, Torredonjimeno, Martos y Villacarrillo. En la COAJ destacan por contar con dos cuartos premios, uno el año pasado 2025 y un tercer premio.

La tercera actuación ha sido la chirigota 'Tú quieres rollo', la apuesta de la agrupación de Villafranca de Córdoba para participar en este Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Jaén 2026. Ellos han destacado por su sello de "humor cordobés gamberro y desenfadado". Han participado en el 38º Concurso de Agrupaciones (COAC) de Córdoba, actuando en la fase de preliminares en el Gran Teatro Falla.

Con 'Tú quieres rollo' han salido al escenario con un puesto pakistaní, donde iban vendiendo kebabs y en sus letras han defendido el derecho de estas personas, un doble sentido que han dejado claro sobre las tablas del Darymelia. Esta agrupación es la primera vez que se presenta en la COAJ. El grupo lleva tres años, aunque con gente de una larga trayectoria carnavalesca. Este año ya han participado con esta actuación en las semifinales del concurso de Córdoba, y vienen de la final de La Carolina. Este es el primer año que salen fuera, pues siempre han concursado de manera local.

'Los Ahumaos' han sido los cuartos en actuar. Una actuación que "no ha dejado a nadie indiferente" con una sátira a la sociedad actual cantada a base de pasodobles y cuplés. Ellos proceden de Roquetas de Mar y no se casan con nadie. Son la Chirigota Del Taratachín. Han actuado con esta propuesta en las tablas del Teatro Falla de Cádiz en las preliminares de la COAC 2026. Sobre las tablas del escenario han arrasado como hombres estresados que, después de trabajar, se van a una sauna a relajarse.

La quinta agrupación que ha salido al escenario ha sido 'Con la música a otra parte' de la comparsa de Jaén Atenea, una formación femenina que se ha consolidado como una de las voces "más potentes y esperadas" del carnaval de la capital en los últimos años. Su nombre oficial 'Con la música a otra parte' ha generado mucha expectación en redes sociales. El pasado 31 de enero, participaron en el Concurso de Carnaval de La Carolina, donde empezaron a mostrar su repertorio. El año pasado se presentaron a la COAJ 2025 con su propuesta 'Sobre tus alas'.

La penúltima de las actuaciones de este sábado fue de la chirigota 'Que conste en acta', de Los Ratones Coloraos de Bailén. Fundada en 2003, en esta ocasión han representado a un grupo de secretarios judiciales y notarios con un toque "muy ratonero" donde ha primado la ironía, crítica política y el humor gamberro que los caracteriza. En Jaén han participado en "numerosos años" y han conseguido varios premios, dos primeros en 2010 y 2012, año en el que también coincidió que fueron a cantar al Teatro Falla en el Carnaval de Cádiz "para vivir esta maravillosa experiencia".

Han sido premiados también en concursos de Linares, La Carolina, Villacarrillo, y en casi todos los que se han presentado. Con su actuación 'Que conste en acta' han aparecido en el Darymelia vestidos de presidentes de la comunidad que están pendientes de todo, de los vecinos, personajes que quieren controlar todo. Una chirigota muy desenfadada, donde además, regresan vestidos de mujer después de diez años.

Por último, ha actuado sobre el escenario la comparsa 'El último artista' de Úbeda. Esta comparsa se denomina El Maikel y participó en la COAJ 2025. Fundada en 2007 con la unión de componentes de gran experiencia y jóvenes carnavaleros, el año pasado participaron con 'Los manipuladores' y este año 2026 han regresado para compartir su trabajo con el público de Jaén que tan bien los han acogido otros años.

Sobre las tablas, esta comparsa ha representado al personaje Creador, a la Esencia, la que hace que la provincia de Jaén sea lo que es, y este creador o esta esencia es la encargada de inspirar a los jiennenses.

"Nos inspira en nuestros pueblos, nuestro acento, para que no perdamos la esencia de quienes somos", han indicado. Con una puesta en escena "muy cuidada", y todo un guiño a esta provincia, esta comparsa ha contado con la participación de "numerosos personajes" de profesionales --alfarería, esparto, constructor, entre otros-- artistas dibujando un boceto de la Catedral, recitando poesía, "porque la inspiración es la que está siempre diciendo qué hay que hacer para que no se pierda esta esencia pura como jiennenses". La comparsa también ha ido varios años a Cádiz y ha vivido esta experiencia con "excepcionales críticas".