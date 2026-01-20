La lluvia y la tormenta azotarán a Adamuz (Córdoba) con hasta 100% de probabilidad este miércoles

Imagen de la zona del siniestro ferroviario donde dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a las tareas para el levantamiento de los vagones.- Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La lluvia regresa este miércoles, 21 de enero, a Andalucía tras un inicio de semana con cielos despejados. La localidad cordobesa de Adamuz será uno de los puntos afectados, con una probabilidad de precipitaciones del 100 por ciento a partir de las 13,00 horas y riesgo de tormentas del 70 por ciento desde las 19,00 horas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, en Adamuz, donde el pasado domingo se produjo el choque de dos trenes que ha causado hasta ahora 41 fallecidos, la probabilidad de lluvia será del 20 por ciento entre las 07,00 y las 13,00 horas, aumentando al 100% hasta el final de la jornada. La precipitación acumulada prevista entre las 17,00 y las 18,00 horas alcanzará los dos litros por metro cuadrado.

La tormenta también será protagonista de esta jornada en el enclave cordobés. Se espera una probabilidad de lluvia del 5% entre las 07,00 y las 13,00 horas, que aumentará al 55 por ciento de 13,00 a 19,00 horas, y alcanzará el 70% hasta el final de la jornada.