Las lluvias aseguran la recarga del acuífero de Almuñécar (Granada) del que se nutren los subtropicales

Río Jate.

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

Las lluvias registradas en lo que va de este 2026 aseguran la recarga para todo el año del acuífero de Almuñécar del que se nutren buena parte de las producciones de subtropicales de la Costa de Granada.

El concejal de Agricultura de Almuñécar e ingeniero agrónomo, Carlos Ferrón, ha informado de que, según los datos recogidos de la estación agroclimática de la depuradora de Río Verde, del 1 de enero al 8 de febrero de 2026, la lluvia caída en Almuñécar ha superado los 350 litros, "más de lo que llovió en seis de los últimos 10 años".

Así, teniendo en cuenta que el año hidrológico se mide desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre y el año hidrológico agronómico lo hace desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto, el edil ha asegurado que "los datos de los últimos 40 días de 2026 son realmente muy positivos para nuestra agricultura de frutos tropicales".

En este sentido, Ferrón ha aludido al refrán "cuando llueve en febrero, todo el año es tempero", para afirmar que aún queda pendiente la primavera y septiembre que, hidrológicamente son meses de lluvia, por lo que, "sin duda, tenemos garantizada el agua para todo el año, además, con una buena gestión del uso del agua y los períodos de lluvias normales que puedan llegar, podemos esperar que el acuífero de Almuñécar se mantenga sin salinizarse bastante tiempo".

"Recordemos que la recarga del acuífero para evitar su salinización ha sido la gran lucha de agricultores, regantes y representantes municipales en la última década", y "es importante tener en cuenta que el agua que ha caído estas semanas no llegará a nuestro acuífero de forma inmediata, lo hará a lo lardo del mes que viene porque la recarga es lenta", ha señalado el edil.

De igual modo, ha explicado que 2017 y 2018 fueron años muy lluviosos, con una recogida de 729 l/m2, pero luego se pasó a episodios de 327 litros, a 260, 367 y 245 l/m2 en 2022, lo que hizo urgente y necesario que el ayuntamiento de Almuñécar tuviera que invertir unos 400.000 euros en verter agua al río para recargar el acuífero y evitar su total salinización, evitando con ello la pérdida de los frutos tropicales y la "ruina de los regantes".

"Ahora es tan alto el nivel de agua en el subsuelo que estamos viendo las consecuencias en diferentes edificios y cocheras del municipio, como ya se va reflejando en la factoría de salazones del parque del majuelo, que es un perfecto indicador del nivel freático del acuífero", ha apostillado.

"Ahora vamos a pelear más fuerte si cabe por los desglosados. Si Rules estuviera canalizada, el agua que baja por los ríos no tendríamos que usarla y sería una garantía para futuras sequías que vendrán y todo sería muy diferente para los regantes y agricultores del valle tropical".

"Con toda la lluvia que ha caído y sin las extracciones futuras de los diferentes pozos, habría un caudal continuo durante mucho tiempo en río Verde", ha incidido.