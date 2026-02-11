Las lluvias de las últimas horas impiden la apertura de la estación de Sierra Nevada este miércoles

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada, en imagen de archivo - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, permanecerá cerrada este miércoles a causa de las lluvias que afectan al dominicio esquiable durante las últimas 48 horas.

Esto hace imposible la práctica del esquí y del snowboard, según detalla la estación de esquí andaluza en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. La empresa pública que gestiona el recinto invernal, Cetursa, tiena activos los canales habilitados para devoluciones de forfait.

Es la primera jornada de esta semana en que la estación de esquí granadina cierra, después de que el sábado pasado retrasara su apertura sólo para esquiadores a causa de los efectos del paso de la borrasca 'Leonardo' y el domingo se viera obligada a cerrar debido a la "persistencia en la formación de hielo en cable y poleas de remontes y a las condiciones meteorológicas adversas".

En los últimos 16 días, desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado, contando el cierre de este miércoles, un total de once jornadas.