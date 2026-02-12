López (CCOO-A) recuerda a Hitachi en Córdoba que hacer huelga "no es delito" y que sus trabajadores no son "esclavos"

Nuria López (centro) ha participado en la manifestación de los trabajadores de Hitachi. - CCOO

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, quien ha acompañado este jueves en una manifestación a los trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba, ha resaltado su "valentía", pues "llevan ya demasiados días defendiendo sus puestos de trabajo y un convenio justo" y, en este contexto, ha recordado a la empresa que hacer huelga "no es delito" y sus trabajadores no quieren ser "esclavos".

López, quien ha estado respaldada por la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, ha subrayado que los trabajadores de Hitachi también están defendiendo "algo que hoy es más importante que nunca, que es la solidaridad del conjunto de la plantilla y demostrarle a la empresa que todos unidos van a ganar este conflicto", en el que, según ha avisado, "CCOO siempre va a estar codo con codo con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras para defenderlos antes, durante y después".

A este respecto, la dirigente sindical ha señalado que "ya está bien de castigar a los trabajadores y trabajadoras, que son el principal activo, los que se levantan, los que sacan la producción adelante", lo que la ha llevado a opinar que "parece propio de otros tiempos cómo la empresa está castigando a quienes lo único que están haciendo es defender un convenio justo, unos derechos justos y una democracia en la empresa".

"Porque la huelga no es delito --ha resaltado--, defender los derechos de los compañeros y compañeras no es delito, y la empresa, día tras día, lo único que hace es castigar a quien da voz a sus compañeros y compañeras y al conjunto de la plantilla. Pues no lo vamos a permitir. Queremos negociar y hasta que no se negocie no vamos a parar porque queremos ser trabajadores, no esclavos".

Junto a ello, Nuria López ha explicado que "este conflicto es importante para Córdoba, para la provincia y para la comunidad, y por eso pedimos al presidente de la Junta de Andalucía que se pringue, porque no se puede poner alfombra roja a una empresa que machaca a los trabajadores y a las trabajadoras, que se salta las normas a la piola, y que se ríe de la Junta de Andalucía y del Gobierno andaluz. Pero no se va a reír de los trabajadores, de la unidad de los trabajadores, de CCOO y de la Justicia de este país, que por cierto nos está dando la razón".

En este sentido, el presidente del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, Álvaro García Leiva (CCOO), ha afirmardo, por su parte, que "los delegados de CCOO van a seguir defendiendo los derechos de las personas trabajadoras, como lo han hecho hasta ahora y como avalan la Inspección de Trabajo y los tribunales".

De hecho, según ha destacado, "la Inspección ha sancionado a la empresa, el juzgado de Instrucción ha archivado la denuncia penal que puso contra los trabajadores por reunirnos en la fábrica, los Juzgados de lo Social están decretando medidas cautelares que suponen la suspensión de las sanciones, en definitiva, que la autoridad laboral y los tribunales nos están dando la razón y reconociendo que la huelga es un derecho, no un delito, y que en la fábrica no hubo ningún motín, como denunció la empresa, porque no hubo ningún daño, ni se impidió la actividad productiva".

Junto a ello, García Leiva ha aclarado que "la representación de los trabajadores nunca se ha negado a negociar", y que "el compromiso que se alcanzó en el Sercla era que se estudiaría suspender las movilizaciones si había avances en la negociación en la reunión que estaba prevista para el pasado día 10, pero la empresa nos comunicó la tarde de antes de empezar a negociar que no iba a sentarse a negociar porque hemos incumplido el acuerdo. Nosotros no hemos incumplido ningún acuerdo. La que incumple sus compromisos es la empresa".

En cualquier caso, la representación de CCOO sigue "dispuesta a negociar y a suspender el calendario de huelga si se produce un avance real en la negociación y la empresa deja de tensar la situación faltando a sus compromisos e impidiendo el normal desarrollo de la actividad sindical en la fábrica".

Por otra parte, una representación de la plantilla, acompañada de las secretarias generales de CCOO en Andalucía y en Córdoba y del secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, han accedido al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en el que han reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), "que inste a la empresa a cumplir sus obligaciones por las bonificaciones que la Corporación municipal le ha concedido y que están vinculadas al mantenimiento del empleo y las condiciones laborales".

Precisamente, los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba han recordado al alcalde que "todos los grupos acordaron aprobar las bonificaciones en las licencias de obra y en el IBI para la ampliación de la fábrica porque la actividad de Hitachi Energy está declarada de utilidad pública. Sin embargo, la realidad es que no solo no ha creado empleo, sino que tiene a 76 trabajadores sancionados".