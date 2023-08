López comparecerá este miércoles en comisión en sesión extraordinaria por los últimos casos de violencia machista

SEVILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, comparecerá este miércoles a las 12,00 horas en una sesión extraordinaria de la Comisión del Parlamento de Andalucía de igual nombre para abordar los últimos episodios de violencia machista, por cuanto acontecieron dos en el plazo de 24 horas entre los días 6 y 7 de este mes.

Éste ha sido el acuerdo alcanzado este lunes en una sesión de la Diputación Permanente, cuya solicitud de convocatoria partió del PSOE-A a raíz de los feminicidios que se vivieron esas jornadas en el barrio de Pescadería de Almería y en Pozoblanco (Córdoba). Con ambos casos se elevaron a 11 las mujeres asesinadas en Andalucía en este 2023.

Cuatro de los cinco grupos han votado a favor de esa iniciativa, PP-A, que, al igual que los socialistas habían demandado la comparecencia de la consejera; PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía. Vox se ha abstenido.

Ante la existencia de una doble solicitud de comparecencia de la consejera Loles López se abordará un debate conjunto que propiciará la intervención de todos los grupos, según el argumento que ha ofrecido el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

En el turno de intervención de los grupos en esa reunión de la Diputación Perlamente, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Venzal, ha elogiado la rapidez de convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento, ha defendido "el compromiso con todo lo que tenga que ver con la violencia de género", al tiempo que ha afirmado que "queremos escuchar a la consejera", aunque ha precisado que "no nos debemos olvidar de que lo que hace falta es una Estrategia Nacional de Seguridad Pública", antes de reclamar que "seamos honestos todos", así como que "trabajemos de manera proactiva para que esto vaya a menos y sea algo residual", además de que sea "un debate constructivo y que merezca la pena".

La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha considerado que "sobran los motivos para que pidamos la Diputación Permanente" después de afirmar que "sí que nos alarma que nos desayunemos cada mañana con un asesinato atroz por el terrorismo machista", argumentos antes de pasar al reproche al Partido Popular por considerar que "ha dado pasos atrás".

Tras recordar que el hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, propuso un pacto contra la violencia machista antes de llegar al Palacio de San Telmo, que, luego no ha tenido refrendo con los sucesivos acuerdos que fue alcanzando con Vox y ese retroceso lo ha concretado en decisiones como "la retirada de ayudas a asociaciones de mujeres", la paralización del Consejo de Participación de la Mujer, o la pervivencia del Teléfono de Violencia Intrafamiliar, cuando, ha planteado, que "no lo entendemos porque tienen mayoría absoluta y ya no dependen de Vox".

Férriz ha reclamado al PP-A "empezar a ser un partido de Estado" tras recordar que "la violencia mata" y reclamar que "es el momento de que este tema se tome en serio", además de pedir que "se huya de equidistancia entre víctimas y verdugos, que a vece le hemos visto a la consejera", en referencia a Loles López.

VOX: NO HAY NADA EXCEPCIONAL, DEJEN DE UTILIZAR A LAS MUJRES

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha reclamado al final de su intervención en la Diputación Permanente que "les pediría que como no hay nada excepcional dejen de utilizar las mujeres" tras argumentar que "Vox no se va a oponer a que se hable" de la violencia machista, aunque a su juicio, con los datos en la mano "estamos en los mismos números que en 2021 y menos que en 2019, en los mismos meses", mientras que ha recordado que la última reunión de la Comisión de Inclusión Social fue el 7 de julio y la próxima será el 7 de septiembre y plantear entonces que "no hay ni un mes de que no hayamos hablado de este tema".

Gavira ha dedicado "dos reflexiones" con las peticiones de convocatoria que había sobre la mesa. En el caso del PSOE para retratar que en 2019 no pidió la reunión de la Diputación Permanente para hablar de violencia de género, cuando ha dicho que "hubo más crímenes de mujeres que estos dos meses" y sí lo hizo para hablar de salud y educación, mientras que al Partido Popular le ha planteado que tampoco lo hizo y que su interés fue entonces la convalidación de dos decretos-leyes, uno de ellos el de creación de la Agencia Trade (Transformación y Desarrollo Empresarial).

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha considerado "oportuno que la sesión se celebre", convencida de que "el tema no necesita mayor explicación".

La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha sostenido que "es importante que la consejera rinda cuentas" ante "el repunte de la violencia en el ámbito andaluz".