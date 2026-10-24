Luis Mariano Camacho lidera la candidatura del PP de Jaén al Congreso y Juan Diego Requena al Senado

Archivo - El portavoz popular Luis Mariano Camacho - PP DIPUTACIÓN - Archivo

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité del PP de Jaén ha aprobado su propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026, que deberán ratificarse en el Comité Federal.

Según ha confirmado el partido en una nota, el alcalde de Bailén y portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial, Luis Mariano Camacho, será el número uno de la lista para el Congreso. Por su parte, el actual diputado nacional y portavoz de Energía, Juan Diego Requena, liderará la papeleta para el Senado.

La lista para el Congreso la completan como número 2 la actual senadora y concejal de Linares, Mariola Aranda, de 3 el concejal del Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa, de 4 la concejal de Alcalá la Real Mercedes Flores y de número 5 el concejal de La Carolina Víctor Manuel López.

En referencia al Senado, en segundo lugar, acompaña a Requena en la lista la alcaldesa de Frailes Encarnación Castro. De número 3, junto a Requena y Castro está el senador Javier Márquez.

ELECCIONES 2023

En la provincia de Jaén, la candidatura del PP al Congreso de los Diputados en los comicios generales de 2023 estuvo encabezada por María Luisa del Moral, acompañada en la lista por Juan Diego Requena, María Torres, Tomás David Páez y Eva María Sánchez. Para el Senado, la formación presentó como candidatos a Javier Márquez, Mariola Aranda y Javier Bermúdez.

Tras obtener escaño en la Cámara Baja, Del Moral renunció a su acta en diciembre de 2023 tras ser nombrada viceconsejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Su salida propició la entrada de María Torres, quien ha ejercido como diputada nacional junto a Juan Diego Requena durante el resto de la legislatura.