La diputada Luz Belinda Rodríguez retira el panel con el símbolo de Falange tras pedirlo el letrado mayor

Panel de Falange colocado en dependencias del Parlamento por la diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez - DIPUTADO NO ADSCRITO

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez (exparlamentaria de Vox) ha procedido a la retirada, en el espacio que tiene cedido en las instalaciones del Parlamento, del panel con el símbolo de Falange que había colocado este jueves tras quitar ayer la bandera que tenía colocada en una pared, en cumplimiento de la orden que había emitido la Mesa de la Cámara.

Fuentes parlamentaria han explicado a Europa Press que en la noche de ayer miércoles, Luz Belinda Rodríguez procedió a la retirada de la bandera de Falange, mientras que los servicios de la Cámara fueron los que se encargaron de retirar las banderas (de Andalucía, de los colectivos Lgtbi y Trans y del Pueblo Gitano) que tenían colocadas, en esas mismas dependencias, los nueve diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, que comparten espacio con la exdiputada de Vox.

Sin embargo, en la mañana de este jueves, en esas mismas dependencias, apareció colocado un panel con el símbolo de Falange y el nombre de la formación.

Fuentes parlamentarias han señalado que el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, se ha desplazado a las citadas dependencias para pedir a Rodríguez que retirara el citado panel y así lo ha hecho.

En declaraciones a los periodistas este jueves, el diputado no adscrito Nacho Molina (ex Adelante Andalucía), ha confirmado que cuando ha llegado a las dependencias se ha encontrado con ese cartel de Falange y con las banderas suyas retiradas.

Ha indicado que valorará la situación con sus otros compañeros (diputados no adscritos procedentes de Adelante) y decidirán qué hacen, pero ha querido dejar claro que lo importante ahora es trabajar por los temas que interesan a los ciudadanos. "No queremos hablar de banderas, ya hemos dicho cuál es nuestra posición", según ha indicado Molina.

En su opinión, la Mesa del Parlamento se ha "equivocado gravemente", porque no se pueden "homologar dos símbolos como los que han pretendido igualar". Ha querido dejar claro además que los nueve diputados no adscritos procedentes de Adelante, aunque no son un grupo formal reconocido por el Reglamento del Parlamento, van a "funcionar como un grupo político con una cohesión ideológica más que potente".