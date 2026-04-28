La luz se mantendrá en los 40 euros/Mwh en mayo antes de dar paso al verano más caro desde 2022, según Tempos Energía

Archivo - Torre de alta tensión, en una imagen del archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la luz se mantendrá en los 40 euros el megavatio hora en mayo ante la previsión de una demanda "contenida" y la posibilidad de que la energía solar genere el 50 por ciento del total del sistema eléctrico. Una última factura a precios competitivos que dará paso al que se presenta como el verano con los precios más altos desde el año 2022.

Según ha explicado el director general de la consultora Tempos Energía, Antonio Aceituno, "el mercado de futuros presenta un mes de julio con precios situados entre los 73 y 110 euros el megavatio hora y una mayor dependencia de los ciclos de gas, los cuales pasarán a ser los que fijen el precio del pool --encareciéndolo directamente--, al tiempo que el estrecho de Ormuz entrará de nuevo como elemento central en la factura".

El experto ha señalado que el verano será especialmente caro "si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, con Ras Laffan sin plena operatividad hasta finales de agosto, y los almacenamientos de Europa se mantienen al 29,20 por ciento de su capacidad". En ese contexto, el índice de referencia del gas en Europa estaría en la banda de los 60 y 80 euros el megavatio la hora, de forma que "la media mensual del pool para julio y agosto se situaría entre los 100 y 120 euros el megavatio la hora, un 57 por ciento más que en el verano de 2025 y el triple de lo pagado en el mes de abril", según ha apuntado.

Por el contrario, el escenario favorable podría presentarse con la recuperación del tráfico de los metaneros en Ormuz antes de verano y con el reinicio de Qatar en Ras Laffan en el mes de mayo. Así, "la prima geopolítica comenzaría a diluirse y la media de la referencia del gas tendería a consolidarse en la banda de 35 y 42 euros el megavatio la hora y la media del pool se situaría entre los 70 y 76 euros el megavatio la hora para julio y agosto", según han indicado desde la consultora energética.

Además, Aceituno ha recordado que "entre un escenario y otro hay 40 euros por megavatio hora de diferencia; incluso en el mejor de los escenarios los meses de verano costarán entre un 75 y un 90 por ciento más que los precios del mes de abril".

CONTRATOS A FUTURO EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Con respecto a los futuros eléctricos, la principal referencia europea de gas cotiza en los 44,80 euros el megavatio hora, recuperando terreno de forma sostenida tras la bajada de forma sostenida del mes de marzo a consecuencia del anuncio de la reapertura de Ormuz. Desde Tempos Energía subrayan que "cada jornada sin acuerdo de paz entre Washington y Teherán, es un día más de suministro perdido".

Aun así, el gas se encuentra lejos de los extremos que se marcaron en el momento de mayor tensión. No obstante, el director de la consultora ha señalado que "no hay que confundir la corrección con la normalización; el gas vale hoy un tercio más que hace exactamente un año y hoy en día, el mercado no puede responder si el rango de los 40 y 45 euros aguanta como suelo o si el llenado de almacenamientos lo llevará a un terreno aún más incómodo".

Además del rebote del precio del gas, la continuidad del cierre de Ormuz afectando al 90 por ciento del tráfico mundial, las exportaciones estadounidenses de Gas Natural Licuado convertidas en una válvula ante la inactividad en Qatar y el escollo de los almacenamientos de Europa al 31 por ciento de su capacidad marcan récords máximos en los contratos trimestrales desde verano de 2026 hasta el invierno de 2027.

LAS DOS CARAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Desde enero hasta finales de abril, el pool eléctrico ha registrado 386 horas con precio negativo o lo que es lo mismo, "tres veces más que las acumuladas en el mismo periodo hace un año", según han apuntado desde Tempos Energía.

En concreto, abril presenta una lectura clara para Aceituno, ya que arroja dos precios, "uno solar, en el que el mes ha sido casi gratuito; y otro nocturno superando los 70 euros el megavatio hora de media. Abril es la mayor oportunidad de ahorro del año, si controlas la variable sino es el mes más desigual del sistema eléctrico en mucho tiempo". La media global ha sido de 39,35 euros el megavatio la hora con una energía solar alargando su presencia hasta las 19 horas y expulsando al gas de sus horas más rentables, pero recuperando la posición en las noches.

EL BRENT, EN SHOCK INFLACIONISTA

Con un precio que rebasa los 113 dólares por barril --un nivel que hace cuatro meses era inimaginable--, el barril de petróleo brent ha cambiado completamente de régimen. El conflicto en Irán ha afectado al crudo de tal forma que ha experimentado una subida de precios del 82,72 por ciento desde el 2 de enero, lo que le ha llevado a adentrarse en una "espiral de debilidad" en la que cada señal de alivio se deshace en horas y cada recaída diplomática devuelve el precio a su nivel de tensión estructural.

Este panorama refuerza la previsión del director de Tempos Energía de cara a los próximos tres meses, la cual sitúa al brent en un rango comprendido entre los 90 y 110 dólares por barril "siempre que no se produzca una nueva escalada militar". Según ha explicado el experto, "esta horquilla descuenta un bloqueo que persiste pero no se endurece, negociaciones que no producen acuerdo, pero tampoco colapsan definitivamente y una destrucción de demanda que limita el alza desde abajo".

Por otro lado, un improbable --aunque no descartable-- escenario bajista exigiría una capitulación iraní completa y la restitución rápida del tráfico por Ormuz, si bien la recuperación a los niveles de entre 65 y 70 dólares por barril que predominaron durante 2025 no ocurriría antes de finales de 2026 o 2027. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la causa se debería a una combinación entre infraestructura dañada, reinversión en inventarios estratégicos y una prima de riesgo geopolítico que el mercado ha incorporado de forma estructural al precio del crudo del Golfo.