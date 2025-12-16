Macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba y municipios con unos 150 guardias civiles

Archivo - Operativo contra el tráfico de drogas en la provincia de Córdoba, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 150 agentes de la Guardia Civil se han desplegado desde primeras horas de este martes en distintos puntos de la capital y municipios de la provincia de Córdoba, incluso de Sevilla, en una macrooperación contra el tráfico de drogas.

Según han destacado fuentes cercanas al caso, además de en la capital cordobesa, los agentes efectúan varios registros en Navas del Selpillar y Moriles, en la provincia de Córdoba, y en la sevillana en el caso de Badalatosa. Se prevén varias detenciones y aprehensión de una importante cantidad de droga.

En concreto, están interviniendo unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia, Grupo Rural de Seguridad y Servicio Cinológico con perros adiestrados, así como el servicio aéreo con drones.