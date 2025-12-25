Magtel concluye su participación en el proyecto europeo Omega-X, para un espacio de datos energéticos interoperable

Archivo - Magtel finaliza su participación en el proyecto europeo Omega-X. - MAGTEL - Archivo

CÓRDOBA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Magtel ha concluido su participación en el proyecto europeo Omega-X, cuyo objetivo ha sido "crear un espacio de datos energéticos multivectorial, soberano e interoperable, alineado con los principios de Gaia-X y los estándares abiertos europeos".

El proyecto, según ha difundido Magtel en su web, consultada por Europa Press, ha estado liderado por Atos IT Solutions and Services Iberia y ha contado con la participación de diversos organismos de investigación y empresas del sector energético, con una cofinanciación de la Unión Europea (UE) y un presupuesto global superior a diez millones de euros.

Dentro del consorcio, Magtel ha desarrollado su labor en el caso de uso de energías renovables, aportando su experiencia en la operación y mantenimiento de grandes plantas fotovoltaicas. En concreto, la compañía andaluza ha sido responsable del desarrollo de 'software' para "la captura, semantización y envío de datos operativos desde su planta fotovoltaica La Castilleja (Córdoba) hacia el espacio de datos federado".

Además, Magtel ha desarrollado "los mecanismos necesarios para recibir, almacenar y visualizar los resultados generados por los algoritmos de predicción y análisis ejecutados en el marco del proyecto".

Esta funcionalidad permitió "cerrar el ciclo de intercambio de datos, recuperando la información procesada por los servicios de mantenimiento predictivo y análisis comparativo, como la detección de posibles fallos o desviaciones en el rendimiento de la planta". De esta forma, Magtel pudo validar la eficacia de los algoritmos y su aplicabilidad en entornos reales de operación fotovoltaica.

El proyecto ha permitido "mejorar los algoritmos de mantenimiento predictivo en plantas fotovoltaicas mediante el uso de datos compartidos entre diferentes actores, garantizando siempre la privacidad, seguridad y soberanía de la información".

Gracias a este enfoque, "se han optimizado las prácticas de operación y mantenimiento (O&M), facilitando la detección temprana de fallos, el diagnóstico automatizado y la prescripción de acciones correctivas, con el consiguiente impacto en la eficiencia y fiabilidad de las instalaciones".

Entre los resultados más destacados del piloto liderado por Magtel se encuentran "la reducción de costes de mantenimiento, la mejora del rendimiento energético y el avance en la interoperabilidad de datos dentro del sector fotovoltaico". Además, se ha validado la integración de servicios de análisis desarrollados por Tecnalia y Sener, "que han permitido contrastar los resultados de mantenimiento predictivo y análisis comparativo en condiciones reales de operación".

Con la finalización del proyecto, "Omega-X sienta las bases para una infraestructura europea de datos energéticos que impulse la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del sector, favoreciendo nuevos modelos de negocio basados en la economía del dato", según han subrayado desde Magtel.