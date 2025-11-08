Magtel culmina con éxito el proyecto de I+D+i CriticalFog, sobre gemelos digitales e IA para entornos críticos. - MAGTEL

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Magtel ha completado con éxito el proyecto de I+D+i CriticalFog, desarrollado desde octubre de 2022 con la colaboración del organismo de investigación Aicia y que ha permitido investigar y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas aplicadas a la computación distribuida, gemelos digitales e inteligencia artificial (IA) para entornos críticos.

El proyecto, según ha difundido Magtel en su web, consultada por Europa Press, ha contado con cofinanciación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), y se trata de una iniciativa de "tecnología dual, para el uso civil y militar".

Además, el proyecto "es pionero en computación distribuida 'Fog/Cloud' (extensión de la computación en la nube) y su objetivo principal ha sido investigar, diseñar y desarrollar una arquitectura híbrida, capaz de mejorar la resiliencia, disponibilidad y eficiencia en la gestión de infraestructuras críticas, optimizando la proximidad del procesamiento de datos a los dispositivos IoT (Internet de las cosas)".

La investigación, según han señalado desde la compañía andaluza, "se centró en una capa 'Fog', que ofrece capacidad de procesamiento y almacenamiento más cercana al origen de los datos, reduciendo la latencia y manteniendo la continuidad operativa ante posibles fallos o fluctuaciones de red".

Durante el proyecto "se desarrolló un orquestador de servicios distribuido en la capa 'Fog', basado en 'FogFlow' (marco de computación en la nube para IoT) y Kubernetes (plataforma de código abierto para automatizar la administración de aplicaciones), que permitió gestionar el flujo de datos y la recuperación de cargas en caso de caída, asegurando la continuidad del sistema".

IA Y GEMELOS DIGITALES

Entre los principales resultados técnicos destaca el diseño e implementación de "un gemelo digital orientado al mantenimiento predictivo y la gestión inteligente de activos, estructurado conforme a los estándares de las normas ISO".

Este gemelo digital se articuló en tres niveles. Estos son "el Modelo de Definición de Activos, que digitaliza las entidades físicas y sus relaciones; el Modelo de Monitorización, que emplea 'machine learning' (aprendizaje automático) para analizar variables procedentes de sensores y detectar desviaciones, y el Modelo de gestión inteligente de activos, donde se desarrolló un Índice de Salud de Activos (AHI) para apoyar la toma de decisiones de mantenimiento predictivo".

En la fase final del proyecto se llevó a cabo la visita de validación por parte del técnico del CDTI, quien "comprobó los desarrollos e hitos alcanzados, confirmando el cierre administrativo y técnico exitoso de CriticalFog".

La experiencia adquirida en el proyecto ha impulsado a Magtel a seguir investigando en tecnologías que combinan la computación distribuida, los gemelos digitales y la IA, como "pilares fundamentales de la nueva era industrial". La compañía andaluza apuesta por continuar desarrollando "soluciones que hagan posible una gestión más segura, eficiente y sostenible de las infraestructuras del futuro".