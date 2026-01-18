Magtel destaca que 2025 ha confirmado la "solidez" de su modelo y la "relevancia" de su visión estratégica

El director general de Magtel, Manuel García Lláser, ante la sede de la compañía en Córdoba. - MAGTEL

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Magtel, Manuel García Lláser, ha hecho balance de lo que ha supuesto 2025 para la compañía andaluza y ha destacado que el pasado año ha confirmado "la solidez del modelo de Magtel y la relevancia de nuestra visión estratégica", pues Magtel ha "demostrado que la diversificación no es solo una fórmula para resistir la incertidumbre, sino la clave para liderar los grandes cambios que están definiendo la economía y la sociedad".

Así y según recoge la página web de Magtel, consultada por Europa Press, la compañía "es hoy un grupo tecnológico multisectorial que integra energía, ingeniería, telecomunicaciones, infraestructuras, transformación digital, minería, ferrocarriles e I+D+i, y esa estructura nos permite ofrecer soluciones completas y afrontar retos con garantías".

En el ámbito energético, según ha subrayado García Lláser, Magtel ha "reforzado" su papel "como agente activo de la transición hacia un modelo más sostenible", pues en 2025 han "avanzado en proyectos estratégicos que marcan el futuro del sistema eléctrico, como los sistemas de almacenamiento BESS o nuestra cartera de proyectos de centrales hidroeléctricas reversibles que superan los 5.000 MW de potencia instalada".

"A ello se suman desarrollos fotovoltaicos, mantenimientos industriales, O&M de plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación que consolidan nuestra capacidad para integrar renovables en la red y garantizar la estabilidad del sistema", resultando que "este compromiso ha sido reconocido con el Premio 'Nuestra Energía', otorgado por la Junta de Andalucía, como empresa clave en el despliegue energético sostenible". Esto les anima a "seguir liderando la innovación en almacenamiento y generación limpia", sabiendo que "la transición energética no es una opción, sino una responsabilidad compartida".

En telecomunicaciones, según ha explicado García Lláser, "mantenemos nuestra posición como socio estratégico de los principales operadores del país. España es líder europeo en conectividad, y Magtel contribuye a que esa posición se mantenga, impulsando soluciones IoT para infraestructuras críticas, dotándolas de la tecnología necesaria para llevarlas a cabo. Nuestro conocimiento en redes y mantenimiento nos permite anticipar las necesidades del mercado y acompañar la evolución tecnológica del país, consolidando un liderazgo que se apoya en la experiencia y en la capacidad de innovación".

Junto a ello, el director general de Magtel ha indicadod que "la transformación digital continúa siendo protagonista en nuestra actividad. Continuamos acompañando a nuestros clientes en sus necesidades digitales, implementando servicios sobre sus redes corporativas y plataformas electrónicas, así como avanzando en el uso responsable de la IA".

"PROYECTOS EMBLEMÁTICOS"

Junto a ello, el compromiso de Magtel con la sociedad "se refleja en proyectos emblemáticos que mejoran la calidad de vida" y, por ejemplo, "este año hemos participado en la construcción del nuevo edificio Materno Infantil del Hospital Reina Sofía de Córdoba y el tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde hemos participado en la construcción integral y en toda la infraestructura de seguridad y comunicaciones", a la vez que han participado en "grandes proyectos industriales que van a generar empleo y riqueza".

También han reforzado su "presencia en la digitalización del ciclo del agua, desplegando telelectura, sensórica y sistemas de alerta temprana. Córdoba y Sevilla son hoy referentes en gestión hídrica inteligente, y Magtel está en el centro de esa transformación, aportando soluciones que combinan ingeniería y tecnología para garantizar un recurso esencial".

A esto se suman los "más de 20 millones de euros invertidos en I+D+i en los últimos 13 años", de forma que en Magtel desarrollan "soluciones en almacenamiento, energía y digitalización" para anticiparse a los retos del mercado.

OBJETIVOS PARA 2026

En lo que respecta al recién iniciado año 2026, en la compañía andaluza se han marcado "objetivos claros", tales como "escalar los proyectos renovables en desarrollo", consolidar su "liderazgo en los sectores de telecomunicaciones, infraestructuras y ferroviario y acelerar la digitalización de infraestructuras y servicios públicos. Todo ello con el objetivo común de productividad, innovación y crecimiento real".

Además, García Lláser ha avanzado que en la compañía andaluza incorporan "un nuevo hito estratégico", su "capacidad en Defensa, un área en la que Magtel está preparada para aportar soluciones tecnológicas avanzadas en comunicaciones seguras, infraestructuras críticas y sistemas inteligentes, alineadas con los estándares más exigentes. Este paso refuerza nuestra vocación de servicio en sectores estratégicos y nos posiciona como socio fiable en proyectos que requieren máxima especialización y seguridad".

Todo ello, según ha concluido el director general de Magtel, "con el mismo compromiso que nos define", en los ámbitos de la "tecnología, innovación, sostenibilidad e igualdad", con el objetivo de "seguir siendo una empresa que, no solo crece, sino que contribuye a transformar el entorno, generando valor económico, social y ambiental. Porque Magtel nació para innovar, y esa vocación sigue guiando cada paso que damos".