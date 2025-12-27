Maíllo apela a la "movilización de la izquierda" como "clave" para el "cambio de gobierno" que ve posible en Andalucía

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, en una entrevista concedida a Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Antonio Maíllo, cree "posible" que pueda haber "un cambio de gobierno" en la comunidad autónoma tras las próximas elecciones autonómicas previstas para el año que viene, 2026, si bien para ello considera que es clave que se produzca una "movilización" del electorado de izquierda, que evite una mayoría absoluta de PP-A y Vox.

Así lo ha trasladado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una entrevista concedida a Europa Press y ante las encuesta de intención de voto que, como el 'Barómetro Andaluz' de la Fundación Pública del Centro de Estudios Andaluces (Centra), pronostican una nueva victoria del PP-A rozando la mayoría absoluta alcanzada en 2022, y un crecimiento de Vox en votos y escaños.

Antonio Maíllo ha defendido al respecto que, más allá de "la proyección de resultados, es muy interesante desentrañar" las encuestas "en datos, porque reflejan mucho más los movimientos que se están produciendo por debajo".

Uno de ellos, según ha agregado, es la "percepción" que, en su opinión, se está dando en la ciudadanía sobre el "deterioro de servicios públicos" en Andalucía como consecuencia de "la gestión" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al hilo ha advertido de que "el escándalo de los cribados" de cáncer de la sanidad andaluza "es la punta del iceberg".

"Esa insatisfacción con el Gobierno" del PP-A "se traduce en una pérdida de la mayoría absoluta" para los 'populares', según ha advertido Maíllo, quien también ha alertado de la "gran desmovilización" que percibe en el electorado y que "puede tener que ver con que todavía no hay una percepción de cercanía con las elecciones", o con que "en estos momentos la izquierda está desmovilizada", ha apuntado.

De esta manera, Maíllo ha apuntado que quizá su "principal reto de aquí a marzo" sea "movilizar a la izquierda, construir un proceso político que reactive la convicción de que es posible un gobierno de cambio, y que ese posible gobierno de cambio tiene un carril fundamental en la coalición Por Andalucía".

"Si convertimos la resignación en esperanza, yo estoy convencido de que la actual desmovilización que refleja el último sondeo del Centra en el campo de la izquierda se revierte, y estoy convencido de que se va a reactivar", ha manifestado el dirigente de IU, quien en esa línea ha argumentado que "en Andalucía nos quedamos a lo mejor un poco parados en determinados momentos, pero de pronto surge la chispa, y cuando salta la chispa el pueblo andaluz no se para".

"Lo saben bien quienes han intentado jugar con la resignación o con el silencio", ha apostillado para incidir en que, en su opinión, "ahí va a estar la clave de las elecciones" andaluzas, y "sobre todo la clave de nuestro proyecto" de Por Andalucía, que "es la capacidad que tengamos de seducir y promover y movilizar al electorado andaluz de izquierda", ha concretado.

Y es que, según ha insistido en opinar, "la clave de la situación política y electoral en Andalucía tiene más que ver con la movilización o desmovilización de la izquierda, como elemento definitorio de las correlaciones de fuerzas". "O lo que es lo mismo, la derecha gana si la izquierda no se moviliza", ha concretado.

Al respecto, Maíllo ha dicho que ha notado un "cambio de estado" de ánimo en Andalucía cuando anunció su candidatura al frente de la coalición de izquierda "que se ha podido reforzar hacia un cierto optimismo", y cree que "construir ese estado de ánimo es condición previa para construir un proceso con optimismo y alegría".

Para el candidato de Por Andalucía, "se dan las condiciones" para ello y él ha dado "el salto" a encabezar dicho cartel electoral "para jugárnosla por Andalucía, porque lo merece, y porque hay condiciones para que ese salto se pueda dar".

En esa línea, ha defendido que "hay condiciones para que haya un cambio de gobierno", porque el PP-A de Juanma Moreno "tiene perdida" la mayoría absoluta que logró en las elecciones andaluzas de 2022, si bien ha reconocido que Vox sube en intención de voto en Andalucía, algo que no atribuye a que "haya más gente de extrema derecha" en la comunidad autónoma ahora que antes, sino a que "el electorado andaluz de izquierda necesita ser movilizado y, por tanto, activarse para cambiar esa correlación de fuerzas", y "ahí va a estar la clave de las elecciones andaluzas", ha sentenciado.

RELACIÓN CON EL PSOE-A

Por otro lado, preguntado por la relación que Por Andalucía mantiene con el PSOE-A que desde principios de este año lidera María Jesús Montero como secretaria general, Maíllo ha explicado que es equivalente a la que le une con "otras organizaciones" de la oposición con las que se acuerdan "iniciativas conjuntas en el Parlamento", si bien "cada uno desarrollará el carril y las estrategias políticas" que considere, ha apostillado.

En esa línea, ha subrayado que Por Andalucía encarna "un proyecto diferenciado" con el que, "cuando habla de lo público", lo hace "sin matices", y que apuesta por "una gestión directa y pública" de servicios "esenciales como la dependencia, la educación y la sanidad".

De igual modo, el candidato de Por Andalucía ha avisado de que dicha coalición no asume "de manera resignada que la derecha tenga que gobernar" ni quiere "estar en una zona de confort" que se traduzca en permanecer "siempre en la oposición", sino que, "si se dan las condiciones" en las próximas elecciones andaluzas, "quien nos vote debe saber que nosotros nos vamos a remangar, a transformar esta sociedad y a mejorar la vida de la gente haciendo política y participando en un gobierno".

En ese punto, ha marcado distancias respecto al gobierno de coalición que el PSOE-A e IU mantuvieron en Andalucía entre los años 2012 y 2015, porque, según ha señalado, "los tiempos son diferentes", y en aquella ocasión "el PSOE y Susana Díaz --por entonces su secretaria general y presidenta de la Junta-- "echó a Izquierda Unida del Gobierno".

Maíllo ha apuntado que aquella "no fue una operación que le saliera rentable" a los socialistas, "ni mucho menos", y "lo que surgiera" tras las próximas elecciones andaluzas "tendría que ser un gobierno de nuevo cuño que nada tuviera que ver con experiencias anteriores, pero sí con una voluntad claramente de transformación".

Ha aseverado que desde Por Andalucía van a "apostar por todo" y aspiran "a todo y a un escenario de ascenso y mejora" de sus resultados, y en esa línea ha concluido sentenciando que no contempla "otro escenario positivo que no sea el de mejora objetiva de los resultados" que se alcanzaron en la anterior cita electoral para la coalición en la que se integra IU.