Maíllo apela a movilizar al votante abstencionista y afirma que "la mayoría absoluta del PP-A se ha perdido"

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha sostenido que "la mayoría absoluta del Partido Popular se ha perdido" y ha apelado a movilizar a la izquierda que se encuentra en la abstención, al considerar que esa será "la clave" para propiciar un cambio político en Andalucía.

En declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación convocada por la Plataforma 28F en Sevilla con motivo del Día de Andalucía, Maíllo ha restado importancia a la sucesión de sondeos publicados en los últimos días, aunque ha señalado que en ellos "se detecta la realidad de que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta".

"Creo que he visto tres encuestas en dos días; aquí se van a hacer muchas encuestas todos los días y lo único que puede interesar es el estado de ánimo que hay", ha afirmado el dirigente de IU preguntado por el último sondeo publicado.

En este sentido, ha defendido que el actual escenario demoscópico apunta a un cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento andaluz y ha subrayado que "la determinación" de su coalición pasa por activar al electorado progresista que no votó en los anteriores comicios autonómicos.

En este sentido, Maíllo ha insistido en que "la clave está en la movilización de quien ahora está en la abstención", al entender que el resultado electoral será consecuencia directa de la participación de quienes actualmente "no tienen el voto decidido".

Según ha señalado, su coalición pretende "abrazar y acoger" a gente de manera plural que "tenga la voluntad y la ilusión" de construir un Gobierno alternativo al del Partido Popular, en un contexto en el que, a su juicio, se percibe "una enorme energía de cambio" en la población andaluza.

Maíllo ha asegurado que en su recorrido por la comunidad detecta un malestar creciente por el "colapso de la sanidad pública", el "deterioro de la educación pública" y la subida de precios, citando expresamente que "Andalucía sube el precio de la vivienda por encima de la media nacional" como ejemplo de lo que ha calificado como "una mala noticia" derivada de las políticas del Gobierno andaluz.

Además, el dirigente ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber llevado a Andalucía "a los más bajos niveles de autogobierno" y ha defendido la necesidad de "recuperar el poder andaluz que ha sido disminuido por el Gobierno".

En este contexto, ha reiterado que su objetivo es "construir una alternativa", desde la izquierda que esté "animada" que "quiera gobernar" y que "tenga capacidad de Gobierno", con la vista puesta en llegar a junio "en las mejores condiciones".

Asimismo, Maíllo ha lamentado "la insoportable tragedia del presunto asesinato machista de una mujer en El Puerto de Santa María" y ha señalado que resulta "insoportable" que en un 28 de febrero haya que volver a condenar un caso de violencia de género.

El dirigente de IU ha incidido en que no solo debe condenarse el crimen, sino también "a todos aquellos que niegan una realidad evidente y una tragedia evidente", en referencia a quienes cuestionan la existencia de la violencia de género, y ha defendido la necesidad de construir "la esperanza frente a esta lacra".