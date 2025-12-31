Maíllo compaginará la dirección federal de IU con el escaño que espera lograr como parlamentario de Por Andalucía

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, posa para una entrevista concedida a Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Antonio Maíllo, ha confirmado que pretende compaginar el escaño que aspira a lograr en el Parlamento andaluz con su responsabilidad como coordinador federal de Izquierda Unida (IU), cargo para el que fue elegido en primarias en mayo del pasado año 2024.

Así lo ha trasladado el propio Antonio Maíllo en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha defendido que "es compatible" ser coordinador federal de IU y líder del grupo parlamentario que espera conseguir Por Andalucía en la próxima legislatura, y ha explicado que quiere "concentrar" sus "esfuerzos institucionales en el ámbito andaluz", una tierra que conoce y "en la que se ha considerado que puedo ser útil en estos momentos", ha añadido.

"Eso no quita que pueda tener una responsabilidad federal", ha apostillado Antonio Maíllo, quien al respecto ha opinado que "esta época ha roto mucha certidumbre sobre 'protocolos' o determinadas relaciones" acerca de que, "según donde tengas el cargo político de un partido, así tienes que participar en unas elecciones o en otras".

En esa línea, ha señalado que cree que "hay que participar donde colectivamente se piense que uno es más útil", y él está "convencido" de que donde "más útil" puede ser es "en Andalucía", donde le "encanta hacer política", según ha añadido para insistir a continuación en la idea de que "eso no es incompatible con llevar una dirección federal" en una organización como Izquierda Unida.

"Es más, creo que ayudo a algo que es muy importante para la relación con el resto del país, y es que cuando Andalucía tiene más protagonismo, las cosas van mejor en el Estado, y si yo puedo contribuir a eso, lo haré, pero evidentemente desde una participación en un frente institucional como el del Parlamento andaluz, que ya conozco, en el que me siento cómodo y en el que me siento con mucha ilusión para liderar un proyecto político como este", ha abundado el dirigente de IU.

Por otro lado, Antonio Maíllo ha valorado la situación de IU Andalucía seis años después de que, en 2019, dejara su coordinación general y fuera relevado en esa responsabilidad por Toni Valero, quien en esta legislatura es también diputado nacional en el Congreso por la provincia de Málaga dentro del grupo Sumar.

Maíllo ha defendido que, "gracias a su implantación territorial, al asentamiento de cientos de concejales y de alcaldías que se acercan a un centenar", la federación andaluza de IU "ha podido sostenerse en un ambiente muy convulso".

"Sin esa extensión de asambleas locales, de arraigo a los territorios, de contacto directo con la sociedad sin intermediarios, no habríamos resistido ni aguantado", ha advertido Antonio Maíllo, quien ha valorado así que, "a pesar de toda la convulsión que ha tenido este ciclo", IU traslada en Andalucía su "voluntad unitaria" en el ámbito de la izquierda con "una propuesta electoral" como es la de Por Andalucía.

El excoordinador de IU Andalucía ha sostenido que la "capilaridad y extensión territorial" de dicha federación "ayuda mucho a todo proyecto que se precie", y al respecto ha señalado que aunque "vivimos una transformación digital, la política es una actividad profundamente humana, y el contacto directo en los territorios para nosotros es fundamental, y va a ser fundamental en el papel que tiene Izquierda Unida Andalucía en el proceso electoral andaluz".

Sobre Toni Valero, su antecesor en el cargo de coordinador de IU Andalucía ha defendido que es un dirigente que "ha demostrado el liderazgo en unas condiciones extremadamente difíciles", marcadas por la pandemia de Covid-19 o los procesos de confluencia de formaciones de izquierda, "primero en Unidas Podemos y después en Sumar", así como por "la gestión del Gobierno andaluz" de Juanma Moreno (PP-A).

Maíllo ha defendido así que Valero ha llevado de una manera "responsable todos estos procesos tan complicados", y es "una persona que está perfectamente asentada en el liderazgo de Izquierda Unida" en Andalucía, según ha concluido.