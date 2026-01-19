Maíllo denuncia subidas "injustificadas" de precios en transporte tras el corte ferroviario por el accidente de Adamuz

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), en su condición de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo. - Joaquin Corchero - Europa Press

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha expresado su indignación por la actitud de aerolíneas y empresas de alquiler de vehículos, a las que acusa de estar "aprovechándose" del cierre de la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras el accidente ocurrido en Adamuz para "disparar los precios de forma injustificada".

"En una situación de emergencia no se puede especular con un derecho básico como la movilidad", ha aseverado en un audio remitido a los medios, señalando que "es necesario evitar que, en contextos de crisis o emergencia, se produzcan incrementos abusivos de precios cuando las alternativas de transporte están absolutamente limitadas".

Por este motivo, ha reclamado la intervención de los poderes públicos para garantizar "precios justos" en los servicios esenciales. Asimismo, ha informado de que la formación ha registrado este lunes en el Congreso una iniciativa parlamentaria destinada a proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas vinculadas a los precios dinámicos, con el objetivo de que "se actúe contra este tipo de abusos, especialmente en situaciones de crisis".

En este sentido, ha subrayado que "aprovecharse del dolor ajeno no puede convertirse en un modelo de negocio", al tiempo ha insistido en que "las instituciones públicas deben actuar con firmeza para frenar estas prácticas especulativas y abusivas".

De este modo, desde Izquierda Unida y la coalición Por Andalucía defienden la "necesidad" de que las instituciones actúen con "determinación" y garanticen los derechos de la ciudadanía frente a los abusos de compañías que "solo buscan incrementar sus beneficios, incluso en momentos de tragedia como la sufrida en Adamuz".

Por último, el coordinador federal de Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que presente hojas de reclamaciones y quejas contra aerolíneas y empresas de alquiler de vehículos, subrayando que "la miseria no puede ser un negocio".