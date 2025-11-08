Maíllo (IU) augura que Moreno "retrasará al máximo" las elecciones en Andalucía por el "escándalo" de los cribados

Archivo - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, durante una entrevista para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA/MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, vaticina que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), va a "retrasar al máximo" la convocatoria de elecciones autonómicas, que deberán celebrarse antes de verano si se agota la legislatura, por el "escándalo" de la crisis por los cribados de cáncer de mama.

Así lo expone el líder de IU a través del borrador de informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, que llevará a debate en la Coordinadora Federal de la formación que tendrá lugar este domingo, que incluye un apartado dedicado a la situación política en Andalucía.

Maíllo considera que la crisis por los cribados del cáncer de mama ha generado una "indignación" transversal que "no cesa" y una "sacudida de gran trascendencia política", pues está convencido de que este "escándalo" va a "retrasar al máximo" la convocatoria de estos comicios en 2026, aún sin fecha.

El líder de IU defiende que 'Por Andalucía', donde forma parte IU, es el espacio de la izquierda unitaria y que puede canalizar, con otras fuerzas, ese malestar si ofrece una solución a la sanidad púbolica andaluza. No obstante, advierte de que "una crítica al funcionamiento de la sanidad andaluza en clave nihilista sin más pretensión solo favorecerá a Vox".

"COHERENCIA" DE IU EN ALIANZAS

El informe político también se refiere a la política de alianzas y la "enorme importancia" de las próximas elecciones en Andalucía, así como en Extremadura y Castilla y León y Andalucía, "para el carril por el que avance el próximo ciclo electoral".

De esta forma, destaca que su formación aporta "coherencia" y "certezas" en la política de "amplias" alianzas, dado que promueve "candidaturas unitarias". Por ejemplo, en Castilla y León y Andalucía resalta que estas coaliciones están abiertas a más incorporaciones, en lo que parece otro mensaje a Podemos.

Precisamente la formación morada retó a IU a tener que elegir entre Podemos o Sumar de cara al siguiente ciclo electoral, rechazando confluir con el proyecto creado por Yolanda Díaz al tildarlo de "fracaso total" y una operación para destruirles. La formación, por boca de Maíllo, rechazó excluir a Sumar y advirtió a Podemos que no iba a entrar en esta disyuntiva.