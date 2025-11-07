PSOE-A: "40 días después seguimos sin saber qué ha pasado" con el "escándalo" del cribado de cáncer de mama en Andalucía

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha advertido este viernes de que "han pasado ya cerca de 40 días desde que las mujeres de Amama --asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla-- denunciaron lo que estaba pasando con el cribado de cáncer de mama" en la sanidad andaluza, y "seguimos sin saber qué es lo que ha pasado" con dicho "escándalo", ni "cuántas mujeres hay afectadas y dónde".

Así lo ha criticado la portavoz socialista en una atención a medios en Málaga junto al secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, con motivo de un encuentro con mujeres en la asociación Mitad del Cielo.

Ángeles Férriz ha agregado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "empezó diciendo que esta era la legislatura del diálogo", y no se ha dado cuenta de que ha convertido su gobierno en un monólogo", y desde el Ejecutivo andaluz "no han querido escuchar", mientras los andaluces "llevan años denunciando la situación del sistema público de salud", al igual que "las mareas blancas por todos los rincones de Andalucía", y "los profesionales en todos los centros de salud y hospitales", y "el Defensor del Pueblo en sus informes demoledores".

"Todo el mundo lleva años alertando de lo que estaba pasando en la sanidad pública", ha enfatizado la representante del PSOE-A para agregar que "no es que" Juanma Moreno "no haya querido escuchar", sino que es que el presidente 'popular' "tenía una hoja de ruta premeditada, perfectamente ejecutada que consistía en deteriorar lo público para arrastrarnos a todos a lo privado, y eso es lo que ha pasado a día de hoy" y "lo que estamos viviendo", ha abundado.

En esa línea, la parlamentaria socialista ha señalado que "la realidad supera todas las toneladas de propaganda que quiera echar el Partido Popular sobre este tema, porque estamos hablando de salud y de vida, que es lo que nos hace más vulnerables", y "sobre eso no hay campaña que pueda tapar que la gente se está jugando la salud y la vida", ha aseverado.

Ángeles Férriz ha llamado además la atención acerca de que el "escándalo" en torno al programa de cribados "surge de la peor manera, de la manera más grave, con mujeres llenas de metástasis, que han pasado por procesos dificilísimos, que han perdido un pecho, o los dos, o que han perdido la vida, y 40 días después seguimos sin saber qué ha pasado", ha insistido en criticar.

"DESTROZO" DE LA SANIDAD ANDALUZA

En ese punto, ha apostillado que "el resto de Andalucía sí sabe lo que ha pasado", y es que desde el Gobierno del PP-A "han machacado, destrozado, saqueado y vendido 'a cachitos' la sanidad pública, y eso ha llevado a que pasen las cosas que están pasando, no sólo en el cáncer de mama, desgraciadamente, que es la punta del iceberg", ya que "pasa en otros cribados de otros cánceres, como pasa en la atención primaria, donde hay medio millón de niños sin pediatra", o "donde todavía te tardan 20 días en que te vea un médico, donde hay centros de salud donde han cerrado las urgencias", ha abundado.

La representante del PSOE-A ha agregado que desde el Gobierno de Juanma Moreno "no se dan cuenta del ridículo tan espantoso que se hace diciendo que hay más profesionales" en la sanidad andaluza "cuando los ciudadanos van a sus centros de salud y sus hospitales y lo que se encuentran es que faltan profesionales, y que los que hay están exhaustos, desmotivados, explotados, que no pueden más".

Tras comentar que "poco nos pasa para el destrozo de la sanidad pública que ha hecho el Partido Popular", ha agregado que los 'populares' "ahora tienen un problema de credibilidad".

Para Férriz, la dirección nacional del PP distribuye un "manual" a sus dirigentes para afrontar una crisis, que "consiste básicamente primero en minimizar el caso; después, en culpabilizar a las mujeres que han denunciado; después, en tapar todas las pruebas, de ahí esa desaparición de las mamografías de un día para otro" en la sanidad andaluza --ha apostillado--, y después "en hacerse la víctima".

Frente a ello, la representante del PSOE-A ha aseverado que "aquí no hay más víctimas que los andaluces que están soportando un sistema público que, con sus luces y sus sombras, funcionaba meridianamente bien", en referencia a la sanidad, y donde "ahora es imposible que alguien tenga una atención médica de calidad en un tiempo razonable".

"Y esto no es fruto de la casualidad", sino "una cuestión premeditada", porque Moreno "sabe que la salud y la vida es lo más sagrado que tenemos, y que si no tienes una atención en un tiempo razonable, te vas a ir a una consulta privada, que es lo que hacen millones de andaluces", o "te vas a hacer un seguro privado, que es lo que ya han hecho millones de andaluces", ha continuado la diputada socialista para añadir que, así, en el Gobierno de la Junta "van a tener la justificación" a que destinen "dinero de la pública a la privada".

Ángeles Férriz ha concluido insistiendo en criticar que "40 días después sigamos sin saber qué ha pasado" con el programa de cribados de cáncer de mama, y que "haya mujeres todavía a las que no han llamado, no les han hecho las pruebas". "Clama al cielo", ha comentado, y ha remarcado que a lo que debería dedicarse Juanma Moreno y "todo su gobierno" es a "escuchar".

"En vez de venir a pasearse y hacerse fotos por todas partes, lo que tienen que hacer es escuchar, porque la realidad supera las toneladas de propaganda que ellos quieran lanzar por más campañas que hagan, por más planes de choque, por más cuestiones que quieran plantear" desde el Gobierno del PP-A, ha agregado la representante del PSOE-A para zanjar que "la realidad es que los andaluces están hartos de que destrocen en sus narices la sanidad pública, que no es de Moreno Bonilla", sino "de todos", ha subrayado para finalizar.