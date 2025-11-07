Sanz "respeta" las movilizaciones del domingo y subraya su "mano tendida" al diálogo para sellar acuerdos sobre sanidad

El consejero de Sanidad Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz atiende a los medios de comunicación. A 07 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El consejero de Sanidad Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, visita el Gabinete Odontológi - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha dicho este viernes que "respeta siempre cualquier movilización o concentración que haga cualquier colectivo", como las que están convocadas este próximo domingo, 9 de noviembre, por sindicatos y 'mareas blancas' en las ocho capitales andaluzas, al tiempo que ha subrayado que ofrece "mano tendida" y "voluntad de diálogo con todos los sectores" para alcanzar acuerdos en materia sanitaria.

Así lo ha indicado el consejero en una atención a medios durante una visita al Gabinete Odontológico del centro de salud El Porvenir de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre dichas movilizaciones convocadas el domingo en defensa de la sanidad pública andaluza.

Antonio Sanz ha expresado su "respeto" por dichas movilizaciones, al tiempo que ha trasladado que quiere "ofrecer nuevos proyectos y soluciones para mejorar cada día la sanidad pública de Andalucía", y al respecto ha defendido que desde que es consejero viene "ofreciendo mano tendida permanentemente" y "diálogo a todos los colectivos, se manifiesten o no se manifiesten".

"Y yo lo que espero es que sepan aprovechar la mano tendida y la voluntad de diálogo de este equipo de la Consejería y de este consejero, porque creo que avanzamos mucho más firmando acuerdos y ofreciendo soluciones que de otra manera", ha agregado Antonio Sanz antes de incidir en que "en todo caso" respeta "todo lo que haga cada cual, y cada cual sabe lo que hace", ha apostillado.

El titular andaluz de Sanidad también ha opinado que "los ciudadanos lo que esperan de nosotros son resultados, y desde luego con este consejero va a haber resultados y siempre va a haber diálogo, y va a haber escucha permanente con todos los sectores", ha abundado para agregar que "eso está siendo fundamental en esta nueva etapa" que "se ha abierto" en la Consejería de Sanidad.

Además, Sanz ha subrayado que "incluso los que salen a la calle están firmando acuerdos" con la Junta, en materias como la función pública o la sanidad, y al respecto ha indicado que lo que a él le "importa es que lleguemos a acuerdos".

"Si uno considera que hay que estar en la calle, lo respeto, pero yo prefiero llegar a acuerdos y ofrezco una mano tendida permanente, de escucha permanente con todos los sectores", ha continuado el consejero, quien ha defendido que él ha llegado a dicho cargo "a construir, a sumar, a plantear mejoras y avances al sistema público de salud, y a potenciar y blindar el sistema público de salud" frente a "los bulos que algunos meten en relación con algunos debates, como pueden ser los de los conciertos", ha puntualizado.

INCREMENTO DE MAMOGRAFÍAS EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

Por otro lado, al consejero le han preguntado por una información que publica este viernes el diario 'El País' sobre un incremento de las listas de espera para mamografías en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en relación al pasado año, y al respecto Antonio Sanz ha señalado que se están realizando "más mamografías que nunca".

Ha agregado que "la incidencia del cáncer de mama va en aumento, pero también la supervivencia", y eso "tiene mucho que ver con la importancia de los cribados", con los que "salvamos muchas vidas", y "todo esto lo que conlleva es que cada vez se piden más mamografías para el control y seguimiento del paciente".

El consejero ha agregado que eso, a su vez, "nos lleva a reordenar permanentemente los servicios, a incrementarlos", y en ese punto ha aludido al "plan integral de cribados" puesto en marcha por la Junta que "significa la incorporación de 705 profesionales", tras los errores detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Antonio Sanz ha dado datos concretos sobre el Hospital Virgen del Rocío, donde "hemos pasado en un mes normal de hacer 978 mamografías y 1.232 ecografías, a 1.620 mamografías y 2.000 ecografías", de forma que se ha producido un "incremento de la actividad" en dicho centro sevillano "del 40%".

El consejero ha defendido que desde la Junta se están dedicando a "mejorar constantemente los servicios", y ha considerado que "es positivo que tengamos que hacer más mamografías, porque eso significa que se van a poder salvar muchas más vidas", y ha puntualizado que el incremento de dichas pruebas no se ciñe sólo a las vinculadas con el programa de cribado de cáncer de mama, sino que incluye también las mamografías "diagnósticas", y que habla de "abordar al conjunto de la población de mujeres, de prevenir el cáncer de mama o la detección precoz" de dicha enfermedad.

El titular de Sanidad se ha declarado "seguro" de que "con las medidas y los refuerzos que estamos haciendo vamos a incidir en la capacidad de respuesta a toda esta importante demanda".

Por otro lado, ha aseverado que "no es cierto que pacientes con signos de cáncer tengan demoras como las que he visto que se denuncian". "Hay cosas que no puedo aceptar", ha advertido en ese punto, y ha subrayado que "las personas con signos de cáncer lógicamente tienen una respuesta que se acelera, y un circuito" que se habilita para ellas, y que está "ya muy bien definido como para que esas cosas no pasen", según ha zanjado.