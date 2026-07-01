Maíllo: "La pantalla de Moreno el moderado se acabó, traga prioridad nacional y políticas profundamente reaccionarias"

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, tras su intervención en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA/MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este miércoles que la imagen de "moderado" del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (PP), "se acabó" tras su intervención en el debate de investidura porque el PP tendrá que "tragarse la prioridad nacional y políticas profundamente reaccionarias" marcadas por Vox.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Maíllo ha indicado que el primer intento fallido de Moreno para su investidura "evidenció algo que todos sabíamos en la izquierda, que el PP depende de Vox, negocia con Vox y va a llegar a un acuerdo con Vox", lo que se tradujo en un "absoluto idilio dialéctico de quienes prácticamente lo tenían todo cerrado y van a esperar a este jueves al cierre salvo sorpresa".

"Se acaba la pantalla de un PP autónomo, de una derecha liberal o conservadora que pueda ser autónoma de la derecha autoritaria y reaccionaria. La pantalla de Moreno Bonilla el moderado se acabó ayer y ahora empieza una pantalla que es homologar a los gobiernos de Aragón, Castilla y León o Extremadura o el propio gobierno de Madrid que nos necesitamos para hacer su política", ha resumido el portavoz de Por Andalucía.

Maíllo ha destacado que la primera votación no sólo mostró una "investidura fallida, sino que fue también la exposición de una impostura política de quienes querían vender como algo razonable, de llamada a la sensatez y a la moderación, cuando los hechos que son los que determinan la política van a hacer que el PP tenga que tragarse las prioridades nacionales y políticas profundamente reaccionarias que van a controlar los intereses de la mayoría trabajadora andaluza".

"Y Moreno Bonilla es un barón más, es un peón de Feijóo que le ha marcado la hoja de ruta y que le ha dicho que tiene que gobernar con Vox, que tiene que llegar a un acuerdo con Vox y que no se puede salir de ese carril", ha concluido el líder federal de IU.