Adelante asegura que Moreno "está ocultando el recorte de derechos" de su acuerdo con Vox

La diputada de Adelante Andalucía, Mari García, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces adjuntos del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Mari García e Inma Manzano, han asegurado que el presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, "está ocultando" su posible acuerdo de gobierno con Vox, del que ha advertido que recoge "un recorte en derechos y libertades".

"Creemos que ese acuerdo está firmado y que por mucho esfuerzo que quiera hacer Moreno con esa careta de moderada, está evidenciando que al final va a aceptar todo lo que le imponga Vox", ha afirmado este miércoles Mari García que ha calificado de "teatrillo" lo ocurrido el lunes y el martes en el debate de investidura.

Un debate del que la portavoz adjunto de Adelante ha lamentado que Moreno "no dejase claro" las premisas de su posible acuerdo con Vox, en contraste, ha destacado de la posición de la otra formación.

"No quedó claro si va a decir que la prioridad nacional es un invento racista, si además va a defender los derechos humanos o va a dejar de lado a las víctimas de violencia de género", ha señalado, al mismo tiempo que ha asegurado que ambos "no están negociando mejorar la vida de la gente".

Por su parte, Inma Manzano ha hecho referencia a las "continuas" alusiones de Moreno hacia Adelante Andalucía durante el debate. "Se enfadó muchísimo y recurrió a los tópicos. Está nervioso porque comienza su declive", destacado.

Asimismo, ha lamentado que Moreno "no hablase de los problemas que realmente interesan a los andaluces", en referencia a la vivienda o los cribados del cáncer de mama. "¿Cuánto nos va a costar el acuerdo con la ultraderecha a los andaluces y andaluces?", se ha preguntado Manzano.