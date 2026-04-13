Maíllo presenta a Por Andalucía y su equipo como "proyecto de la izquierda andaluza a la altura" del "mandato popular"

Presentación en Sevilla de los candidatos de Por Andalucía a las elecciones del 17 de mayo, encabezados por Antonio Maíllo. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía --finalmente integrada por siete formaciones de izquierda entre las que figuran Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Podemos-- ha presentado este lunes en los Jardines del Valle, en Sevilla, sus candidaturas provinciales para las elecciones del próximo 17 de mayo, que cuentan con el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como aspirante a la Junta, y quien ha valorado en este acto el "esfuerzo extraordinario" realizado por las organizaciones que conforman este "proyecto de la izquierda andaluza" que está "a la altura del momento histórico" que "exigen los andaluces".

"Hemos obedecido al mandato popular", ha proclamado en esa línea Antonio Maíllo antes de apostillar que a Por Andalucía sólo le queda "crecer, multiplicar los apoyos y convertir el 17 de mayo en un día de alegría y de celebración".

El aspirante a la Junta ha definido la de Por Andalucía como "la candidatura de la izquierda andaluza", y "una propuesta plural y diversa, pegada al territorio y preparada para representar a la mayoría trabajadora de nuestra tierra", y ello en este acto en el que también ha participado Inma Nieto, quien ha sido la portavoz del grupo parlamentario durante esta legislatura y que cerrará la lista por Cádiz.

Maíllo ha aludido a las movilizaciones de este pasado domingo convocadas por las 'mareas blancas' en las ocho capitales andaluzas para señalar que desde Por Andalucía quieren "recuperar" el "orgullo por una sanidad pública" que, en su opinión, el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno ha "destrozado".

En esa línea, ha defendido que la coalición Por Andalucía "está para resolver los problemas de la gente, para remangarse", y sus candidaturas están llenas de "gente que forma parte de lo que es el tejido social y la realidad andaluza", integrando a representantes del "movimiento feminista", de los sindicatos, de "profesionales de la universidad y de y de otros campos como la agricultura o la ganadería", por lo que "representan toda esa variedad, riqueza y fortaleza" con la que cuenta esta comunidad autónoma, según ha subrayado.

Ha reivindicado además que Por Andalucía es un proyecto que "se arremanga", que "tiene experiencia de gobierno" y "ganas de cambiar en muchas cosas y de mejorarlas para mejorar la vida de la mayoría social", además de ser un proyecto "andalucista" que "reivindica más autonomía y más autogobierno", y que tiene "credibilidad".

Tras valorar que las campañas de 'Tú a tú' que ha comenzado a desarrollar la coalición están generando "profunda receptividad y simpatía", Maíllo ha augurado que Por Andalucía "solamente va a crecer de aquí al 17 de mayo", y ha subrayado que tiene el "reto de movilizar a la población y el electorado andaluz con una voluntad y esperanza de cambio".

También ha aseverado que "Andalucía no aguanta un tercer mandato del PP", como tampoco lo aguanta su sanidad pública, según ha abundado Antonio Maíllo, quien también ha manifestado que "no se puede aguantar que haya gente que tenga que gastar 4.000 ó 5.000 euros en el coste de la Formación Profesional (FP) de sus hijos", o que se vaya a "desmantelar a aquellos alumnos más vulnerables los ciclos formativos que los atienden para su inserción laboral".

Ha subrayado que desde Por Andalucía se "rebelan" a que "eso sea el futuro de Andalucía", a "tener que pagar por la educación, por la FP, por la dependencia porque no te llega la ayuda, o a asumir que si te quieres operar te tienes que ir a una privada dejándote las costillas y algo más pagando lo que te debería cubrir la sanidad" pública.

BIENVENIDOS LOS DIRIGENTES NACIONALES QUE QUIERAN RESPALDAR EL PROYECTO

A preguntas de los periodistas sobre si espera la participación de líderes nacionales de los partidos que conforman la coalición en actos de Por Andalucía previos a las elecciones, Maíllo ha respondido que a sus actos están "invitados todos", y que los andaluces son personas a quienes les "cabe todo", lo que significa que dan "la bienvenida a todo el que viene".

"Por tanto, como no somos restrictivos" ni "gente estrecha, abrazamos a todo el que se incorpore", ha continuado el candidato, que ha defendido así que "seguro que todo el que venga va a ser bien recibido para apoyar una candidatura que es una esperanza también de proyecto federal".

Maíllo ha aludido en ese punto al acto que este próximo domingo, 19 de abril, celebrarán en Sevilla representantes de Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid con el lema de 'Un paso al frente', y ha defendido que todos ellos representan a la "izquierda que cambia realmente la estructura" del país con iniciativas que se traducen en "mejoras salariales" o "reformas laborales que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores a cuyo servicio estamos", según ha añadido.

A preguntas de los periodistas sobre si espera la presencia de algún dirigente de Podemos a nivel estatal en dicho acto del domingo tras el acuerdo alcanzado en Semana Santa para que el partido 'morado' se integrase en la coalición de Por Andalucía, Maíllo ha defendido que dicho pacto se ha llevado a cabo "con la generosidad, la altura de miras e inteligencia política de las siete organizaciones" implicadas, formando "un carril formidable que da mucha esperanza de futuro".