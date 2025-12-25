Maíllo prioriza su rol de candidato y pide "responsabilidad y generosidad" para acordar las listas de Por Andalucía

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una entrevista concedida a Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha avanzado que en los próximos meses va a "concentrarse" en llevar a cabo un "trabajo de calle" para promover una "movilización" del electorado de izquierda que considera "clave" para propiciar un cambio de gobierno en la comunidad autónoma tras los comicios previstos para junio del año que viene, de modo que no va a participar del proceso de conformación de listas de la coalición, si bien ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad y generosidad" de las partes para que éste discurra sin tensiones.

Son ideas que el dirigente de IU ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha explicado su intención de echarse "a la calle" entre los próximos meses "de enero a marzo" para "hablar con múltiples ciudadanos andaluces, con organizaciones sociales, con sindicatos, con todo lo que es la sociedad civil organizada, para conformar una reflexión colectiva sobre las necesidades y, sobre todo, las soluciones que tiene Andalucía".

En su opinión, "en Andalucía nos jugamos claramente el carril" por el que va a discurrir "la sociedad andaluza en los próximos años, los servicios públicos y el modelo social", y desde la coalición por la que se presenta a las elecciones tiene la "voluntad clara" de "acumular fuerzas para apostar por un gobierno de cambio" y, "si se dan esas condiciones, formar parte de él y, sobre todo, ofrecer soluciones a los graves problemas" que afronta la región y que "van desde la sanidad pública a la agricultura, el mundo rural o la lucha contra la corrupción", ha agregado.

De este modo, ha explicado que en esa "fase de enero a marzo" su equipo y él prevén recorrer "todos los territorios, tener contactos, elaborar propuestas programáticas" y promover "una gran movilización a través de un proceso político que es necesario en Andalucía si queremos conformar una alternativa que pueda generar posibilidades de destronar al Gobierno del PP" de Juanma Moreno, que "está absolutamente agotado", según ha aseverado.

En esa línea, ha defendido que "Andalucía se merece algo mucho" mejor que el actual Ejecutivo 'popular' que "no ha resuelto los problemas estructurales" de la comunidad.

Sobre el proceso de conformación de listas de Por Andalucía para las próximas elecciones, Maíllo ha indicado que también se tendrá que llevar a cabo "en los próximos meses", si bien ha explicado que él no está en ese proceso. "Voy a concentrarme más en un trabajo de calle, de interpelación social, de encuentro con la gente" que "será paralelo" a la elaboración del programa y, "sobre todo, a una propuesta de movilización política", ha abundado.

SOBRE LAS LISTAS: "EL MOMENTO HISTÓRICO EXIGE RESPONSABILIDAD"

En todo caso, de cara a la elaboración de las listas, el cabeza de cartel de Por Andalucía traslada el mensaje de que "el momento histórico" actual "exige mucha responsabilidad, mucha discreción y mucha generosidad entre todas las partes" que se integren en esta coalición, y al respecto ha señalado que es "precisamente este momento histórico" tan "complejo" uno de los factores que le han "empujado" a lanzarse a "ser candidato a la Presidencia de la Junta", desde la premisa de que "tenemos que estar a la altura de lo que nos demanda la izquierda en Andalucía", que es "asumir con cohesión" el reto, aunque "por supuesto" teniendo en cuenta las "legítimas aspiraciones de miembros en las candidaturas".

Maíllo ha apelado así a que se dé "un proceso profundamente democrático y consensuado", y ha sostenido que "para generar esperanza e ilusión es necesario que se haga con la máxima discreción, con el máximo acuerdo y, sobre todo, con un mensaje muy claro", el de "aquí estamos para servir a la sociedad andaluza, y para eso nos consideramos peones de una aspiración noble, que es trabajar para mejorar esta sociedad que, además, no sólo lo merece, sino que tiene todos los elementos para poder mejorarla", ha remarcado.

Ha apuntado también que le ha "transmitido a todas las organizaciones" que confluyen en Por Andalucía que se va a "concentrar" en su "acción de candidato para, sobre todo, encabezar un poco el debate político en Andalucía", y "lo único" que ha pedido a dichas organizaciones es "criterio de lo que debe ser un grupo parlamentario que tenga que estar a la altura de lo que es el proyecto político, con disposición a gobernar" o, "si se está en la oposición, con capacidad fiscalizadora en una legislatura que va a ser dura y que, por tanto, exige a gente con mucha capacidad para desarrollar políticas y, sobre todo, en caso de tensión, saber soportarlas".

"Y sobre esos criterios creo que hay que elegir a las mejores personas que puedan estar de acuerdo con la coyuntura", ha abundado el dirigente de IU, que ha expresado su "deseo" de que "haya un grupo parlamentario fuerte que satisfaga las aspiraciones y las demandas andaluzas".

EL PAPEL DE DIRIGENTES DE IU COMO INMA NIETO, TONI VALERO Y ERNESTO ALBA

Maíllo también ha confirmado su intención de concurrir a las elecciones andaluzas como cabeza de lista por la provincia de Sevilla, donde vive y trabaja, así como su deseo de "contar" con representantes de IU como la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en esta legislatura y quien encabezó la candidatura de la coalición a la Junta en los anteriores comicios de 2022, Inma Nieto.

Al respecto, ha indicado que Inma Nieto "estará donde quiera ella estar" tras haber sido "la mejor portavoz de esta legislatura" en el Parlamento andaluz, donde le ha tenido "el traje bien medido" al presidente de la Junta, según ha opinado Maíllo, que ha defendido que así "se ha notado siempre en el nerviosismo" con el que Juanma Moreno "ha desarrollado los debates con ella".

También ha valorado la "labor brillante" que, a su juicio, ha desempeñado Inma Nieto "en los temas de sanidad", por lo que entiende que "es un recurso que no se puede desperdiciar". En todo caso, ha garantizado que "ella va a seguir perteneciendo no sólo a la organización, sino a la dirección" de IU y "va a colaborar en las aportaciones del programa y, sin lugar a dudas, tendrá un papel activo e importante en la campaña electoral" de Por Andalucía.

De igual modo, Maíllo espera contar con "otros dirigentes" de IU como el coordinador de la federación en Andalucía, Toni Valero, de quien ha valorado su trabajo de diputado en el Congreso en relación al "campo andaluz que ha sido abandonado por Moreno y el PP-A", que seguirá desempeñando en lo que resta de legislatura, así como con el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, de quien ha señalado que cuenta con la "legitimidad" de haber sido elegido en primarias como candidato de IU a la Junta, por lo que tendrá "un papel estelar en este proceso", según ha avanzado.

"REACCIÓN MUY POSITIVA" A SU CANDIDATURA

Por otro lado, Maíllo ha valorado la "reacción muy positiva que ha generado" su candidatura al frente de Por Andalucía, que, a su juicio, ha suscitado "bastante esperanza en el campo de la izquierda", y ha dicho que se siente "satisfecho" si es "útil en ese proceso de reconstrucción y de darlo todo en estos momentos clave para el futuro de Andalucía".

Así, ha considerado que se ha "cumplido" el propósito de que se diera "una reactivación en el campo de la izquierda y una ayuda a un cambio de estado de ánimo que ya venía de antes, y que se ha podido acelerar en ese sentido". "Ojalá podamos seguir en esa línea, y nuestro objetivo es que esa reacción ayude a la movilización de aquí a las elecciones andaluzas", ha agregado para finalizar.