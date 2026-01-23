Maíllo recaba propuestas de AMPA para "enriquecer" el programa de Por Andalucía ante el "deterioro" educativo público

El candidato de Por Andalucía a la Junta y coordinador de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios tras una reunión con asociaciones de madres y padres de alumnos en Sevilla. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha mantenido este viernes una reunión en Sevilla con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Sevilla (Fampa-Nueva Escuela), de quienes ha recogido propuestas que, según ha señalado, servirán para "enriquecer" el programa electoral de dicha confluencia de partidos de izquierda frente al "deterioro consciente de la educación pública" que, en su opinión, se está dando en Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno.

Así lo ha manifestado Antonio Maíllo en una atención a medios en el marco de esta reunión mantenida en la sede de IU Andalucía en Sevilla, en la que ha acusado al Gobierno del PP-A de tener planificada una "transferencia" de recursos "a la patronal y a las empresas privadas de educación, sobre todo en la Formación Profesional".

El dirigente de IU ha realizado en su reunión con los padres de alumnos "un recorrido por las carencias y las necesidades" que tiene el sistema educativo andaluz, de las que "la primera es la adecuación y la necesidad de intervenir en unas infraestructuras educativas en muchos casos abandonadas, anticuadas, no renovadas, y con una ausencia de planificación por el Gobierno de la Junta para desarrollar un plan que suponga un remozamiento sistemático, planificado, integral, de los centros educativos que lo exigen, además de la construcción de nuevos centros".

Maíllo ha criticado que el Gobierno de Moreno no hace eso, y "solamente espera aumentar los conciertos educativos para detraer plazas" de los centros públicos, y en ese punto ha subrayado que desde Por Andalucía son "defensores del modelo público de educación", en el que "el centro de atención lo conforma el alumnado", y en torno a él se conforman "las actuaciones en planificación, ordenación educativa, servicios complementarios, aprovechamiento y remozamiento de la infraestructura y propuestas de bajada de ratio como mejora de las condiciones de clases".

Maíllo ha dedicado una mención específica al asunto de las ratios, para advertir de que "es un error plantear la ratio en una especie de porcentaje de media andaluza", porque hay "unas ratios elevadas, concentradas en las zonas de mayor tensión demográfica, que son los centros, los colegios e institutos públicos en las zonas urbanas y periurbanas o metropolitanas", de forma que "no vale con decir que la ratio en Andalucía es baja porque hay centros rurales" en los que, "por el propio comportamiento demográfico, baja la ratio".

De igual modo, el candidato de Por Andalucía ha advertido del "abandono" que sufre la Ley de Bioclimatización de centros educativos por parte del Gobierno del PP-A, al que ha reprochado que "solamente ha hecho intervenciones en el 6% de los centros educativos".

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Maíllo ha agregado que "los retos en educación tienen mucho que ver con un modelo público vinculado a un servicio de una educación que integre a la gente, a la diversidad", y en ese punto ha señalado que "una de las grandes carencias" del Gobierno del PP-A está "en las necesidades educativas especiales", ya que la Junta "no atiende a las adecuadas y casi individualizadas atenciones que necesitamos en este campo".

Además, el dirigente de IU ha criticado "el bajo porcentaje" de alumnos con necesidades especiales e inmigrantes que se da "en la educación concertada o privada en comparación con la pública".

Maíllo ha querido dejar claro además que Por Andalucía apuesta "por un modelo educativo público integrador y fortalecedor de los servicios complementarios", que, de esta manera, propone "integrar dentro de lo que es el proceso educativo de los centros", y que no sean "ajenos a ellos", ha concluido detallando.