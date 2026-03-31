Maíllo rechaza el 'cara a cara' Moreno-Montero que propone RTVE: "Quieren un duelo pero Andalucía no es un ring"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, en una imagen de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha expresado su rechazo al debate 'cara a cara' entre el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A a San Telmo, María Jesús Montero, propuesto por RTVE el próximo 4 de mayo durante la campaña de las próximas elecciones autonómicas.

"Quieren un duelo. Pero Andalucía no es un ring", ha asegurado Maíllo en un comentario publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, en el que sostiene que el debate 'cara a cara' planteado por RTVE "no es inocente", sino que "pretende reforzar un bipartidismo que no existe y silencia a quienes lo cuestionamos".

En este sentido, el candidato de Por Andalucía se pregunta qué ocurre con "el resto de Andalucía y sus votantes" y defiende "debates con todos los candidatos, en pie de igualdad". La propuesta de RTVE también incluye un debate 'a cinco' tres días después del 'cara a cara' con la participación de los cinco candidatos de las formaciones que actualmente cuentan con representación en el Parlamento andaluz.

El único partido en pronunciarse hasta el momento sobre el 'cara a cara' que propone RTVE ha sido el PP-A, cuyo secretario general y director de campaña, Antonio Repullo, no cerró este lunes la puerta a este formato y se comprometió a "valorar todos los escenarios" que se puedan plantear para celebrar debates electorales antes del 17 de mayo.

