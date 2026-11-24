El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha instado al PSOE a que apruebe en Consejo de Ministros tres medidas de corte social impulsadas por Frente Amplio antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Unas medidas que, como ha defendido, "ya están redactadas".

En concreto, se ha referido a la prestación universal por crianza, la regulación del horario de los trabajadores y el voto a los 16 años. "Ofrecemos al PSOE que deje de estar en el programa electoral estas tres medidas y que lo aprobemos en un Consejo de Ministros extraordinario, si puede ser, esta semana", ha señalado este martes en una atención a los medios en Córdoba.

En esta línea, Maíllo ha recordado que el ejecutivo "no está en funciones" y ha defendido el papel de Frente Amplio para impulsar la ampliación del permiso por defunción a diez días. "Las medidas de las que está presumiendo Pedro Sánchez en sus vídeos electorales son las medidas que hemos aprobado las organizaciones del Frente Amplio en el gobierno. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que los demás copien", ha señalado.

El coordinador federal de IU ha subrayado el "elemento diferenciador" que supone la coalición dentro del ejecutivo y ha llamado al voto "valiente" para "seguir transformando y mejorando la vida de la clase trabajadora".

"El PSOE no va a tener mayoría absoluta por tanto, los partidos soberanistas dicen que los votos, pero que ellos no se mojan a gobernar, lo determinante para que siga habiendo un gobierno de progreso lo va a condicionar el resultado que tengamos al Frente Amplio", ha remarcado.

Por otro lado, Maíllo ha vuelto a criticar las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía y ha asegurado que "no se cree" que ella se haya disculpado al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Ayuso no se tiene que disculpar con Moreno Bonilla, Ayuso con quien se tiene que disculpar es con el pueblo andaluz, con los andaluces y por tanto decirlo públicamente y Moreno Bonilla lo que tiene que hacer como presidente de la comunidad autónoma andaluza es pedirle la rectificación", ha insistido.