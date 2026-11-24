Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. Imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha puesto en valor la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos.

"Despedir a una madre, a un padre, a una pareja o a un hijo. Son momentos en la vida en los que lo único importante es poder estar cerca de quienes queremos y ningún trabajo debería impedirlo", ha señalado este martes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Montero ha calificado estas medidas como "necesarias y humanitarias", asimismo ha destacado el papel del Gobierno en dicha ampliación. "Un Gobierno que piensa en las personas es un Gobierno que está a su lado también en los momentos más difíciles", ha remarcado.

"Cuando más necesitamos cuidar, acompañar, abrazar y despedirnos de quienes queremos", ha concluido la líder de los socialistas andaluces.

En concreto, la nueva licencia, que pasa a denominarse "permiso por duelo en caso de fallecimiento", amplía a diez días laborables el permiso en caso de fallecimiento del cónyuge, hijos e hijas, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad al que puede acogerse cualquier trabajador en las cuatro semanas posteriores a la pérdida.

Asimismo, el Gobierno aumentará a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad --incluidos suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, además de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos--, ampliable en dos días más si hay desplazamiento.