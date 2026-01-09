Maíllo saluda la liberación de presos en Venezuela: "Siempre nos alegramos de que la gente deje de estar en la cárcel"

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (i), y la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), Ángela Claverol (d), durante la atención a los medios antes de - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha saludado este viernes la liberación de presos anunciada este pasado jueves en Venezuela, y al respecto ha comentado que desde su espacio político "siempre nos alegramos de que la gente deje de estar en la cárcel".

Así lo ha manifestado el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas previstas para este año 2026, a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el marco de una reunión con representantes de la asociación Amama, de mujeres afectadas con cáncer de mama, en la sede de IU Andalucía en Sevilla.

Al ser preguntado sobre la situación en Venezuela, Antonio Maíllo ha partido de la premisa de que en dicho país "se ha reventado el Derecho internacional" por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump, que "se ha convertido en un fascista que gobierna la primera potencia del mundo", algo que "tiene consecuencias", según ha advertido.

En esa línea, el dirigente de IU ha denunciado que se "ha secuestrado a un jefe del Estado" como Nicolás Maduro, quien, "nos guste más o menos, es un jefe del Estado de un país soberano", según ha remachado Antonio Maíllo, que ha acusado en esa línea al Ejecutivo estadounidense de haber "reventado la soberanía" del país sudamericano, y de "mofarse" en "clave matonista" y con "un lenguaje absolutamente colonialista" de Venezuela.

Dicho esto, el representante de IU ha sostenido que "todos los esfuerzos de mediación que se produzcan son siempre esfuerzos positivos", desde la premisa de que, "frente a ese fascismo" que, en su opinión, representan líderes políticos actuales como el citado Donald Trump; el presidente argentino, Javier Milei; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o su homólogo húngaro, Víctor Orban, "tenemos que reivindicar una cultura democrática también en la gestión", aquella que "obliga a dialogar con quien más te guste y con quien menos", ha añadido.

En ese punto, ha valorado que se pueda "dialogar para liberar a gente que está en la cárcel". "Nosotros siempre nos alegramos de que la gente deje de estar en la cárcel", porque "las cárceles no son los mejores sitios de redención, de pena y de rehabilitación social de las personas", según ha opinado Maíllo en esa línea.

Finalmente, también ha calificado de "positivo" que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, haya "felicitado" a representantes políticos como el expresidente del Gobierno socialista español José Luis Rodríguez Zapatero, "como mediadores de esta solución".