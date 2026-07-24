La Mancomunidad Campiña Sur (Córdoba) refuerza el apoyo a pueblos para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos

Visita de personal técnico de la Mancomunidad Campiña Sur en San Sebastián de los Ballesteros. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa desarrolla un programa de asistencia técnica a los ayuntamientos de la comarca con la elaboración e implantación de los Planes Municipales de Vigilancia y Control Vectorial, una herramienta clave para prevenir la proliferación de mosquitos vectores y reducir el riesgo de transmisión del Virus del Nilo Occidental.

En una nota, el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, ha explicado que "la prevención es la medida más eficaz frente al Virus del Nilo Occidental y, por ello, desde la Mancomunidad se ponen los recursos técnicos al servicio de los consistorios para facilitar la elaboración de los planes municipales y acompañarlos en su implantación y seguimiento".

Ruz ha recordado, además, que "la clasificación de algunos municipios como de riesgo medio responde al nuevo sistema de evaluación implantado por la Junta de Andalucía en 2025 y no implica la existencia de casos en esos municipios, sino la aplicación de una metodología preventiva más amplia que exige contar con herramientas de planificación y vigilancia".

Con motivo de la campaña de sensibilización que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros desarrolla estos días, el presidente de la entidad supramunicipal ha indicado que "la Mancomunidad ha elaborado el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial a través de personal técnico propio y colabora en el seguimiento de las actuaciones de control que realiza la empresa especializada contratada por el Ayuntamiento, manteniendo una coordinación permanente con la Inspección de Salud Pública, porque la colaboración entre administraciones permite ofrecer una respuesta más eficaz y aprovechar los recursos técnicos disponibles para proteger la salud pública".

Así, en el marco del seguimiento del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial de este municipio, la técnica de la Mancomunidad Campiña Sur, la bióloga Dunia Navarro, acompañada por María Luisa Rojas, inspectora del Biodistrito Sanitario Guadalquivir y por Estrella Gil, técnica de la empresa especializada Agrotécnicas de Conservación SL, han realizado visitas a dicha localidad, al objeto de inspeccionar los principales puntos de control del mismo para identificar posibles focos de reproducción de mosquitos y aplicar tratamientos larvicidas cuando las condiciones lo requieren, dentro de las actuaciones preventivas contempladas en el plan.

La Mancomunidad Campiña Sur también desarrolla acciones de información y sensibilización para fomentar la prevención frente al Virus del Nilo Occidental, entendiendo que la colaboración ciudadana constituye un elemento esencial para reducir los focos de cría de mosquitos.

En este ámbito, durante 2025 ya organizó una jornada informativa en La Guijarrosa y continuará apoyando a los municipios de la comarca en aquellas iniciativas dirigidas a promover hábitos preventivos entre la población.