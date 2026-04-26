Manuel Fernández elogia el dispositivo de seguridad para el desarrollo de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Jaén

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, en los actos programados con motivo de la Romería de la Cabeza en Andújar (Jaén). - GOBIERNO DE ESPAÑA

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha participado en los actos programados con motivo de la Romería de la Cabeza, en Andújar (Jaén), donde ha aprovechado para valorar el dispositivo activado por el Gobierno de España para garantizar la seguridad y normal desarrollo de esta celebración, que ha vivido hoy domingo su punto más álgido con la misa y posterior procesión.

Manuel Fernández ha señalado que más de 500 efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Parques Nacionales del Estado y de la Dirección General de Tráfico (DGT) se encuentran activos desde el pasado viernes y hasta este lunes, para que el resto de la ciudadanía pueda disfrutar de un evento relilgioso y cultural que concentra a miles de personas procedentes de toda España, en un entorno privilegiado como es el del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Según ha informado el Gobierno en una nota, el dispositivo de seguridad ciudadana, tráfico y orden público se prolongará hasta el martes.

Hasta este domingo no se han registrado incidentes relevantes y en la recta final de la romería, el subdelegado del Gobierno ha insistido en la necesidad de que los romeros y romeras "apliquen el sentido común y la prudencia, atendiendo siempre a las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que esta celebración multitudinaira continúe transcurriendo sin sobresaltos".